Luciana Salazar regresó al WhatsApp de Polémica en el bar luego del escándalo

“Chau, chicos, nos vemos. Los quiero mucho, pasé un año bárbaro”. Luciana Salazar abandonó el grupo de WhatsApp de Polémica en el bar con un mensaje que generó indignación entre sus compañeros ya que no llegó si quiera a leer las respuestas de ellos. Y así se lo hizo saber Mariano Iúdica al reclamar, al aire en el ciclo de América, que la modelo se fue luego de aquel mensaje. “No esperó un: ‘Yo también’. ¡Se fue del grupo!”, había reprochado el conductor en la emisión del martes.

Luciana se sumó al programa que produce Gustavo Sofovich en junio del 2020. Había firmado su contrato en marzo, pero demoró su debut por la pandemia del coronavirus. Y en enero se fue de vacaciones a Miami, en donde –según declaró en los últimos días– contrajo COVID-19, motivo por el cual debió extender su estadía en los Estados Unidos ya que debió permanecer aislada y luego pudo salir y disfrutar de sus días libres.

A su regreso se confirmó que Luciana no volverá a la mesa de Polémica en el bar. “Fue una decisión absolutamente mía y que no tiene nada que ver con el programa”, aseguró la actriz cuando se especuló que había sido la producción la que la había desvinculado a ella y a María Fernanda Callejón.

Luego de que Mariano Iúdica manifestara su indignación por el modo en que Salazar abandonó el grupo de WhatsApp, el conductor reveló que la propia actriz pidió que la volvieran a agregar. Cuando lo contó en el programa, sus compañeros aplaudieron la actitud de la actriz y celebraron su regreso.

“¡Es una cosa extraordinaria!”, consideró el presentador. E intentó agregar: “Dice que se fue porque…”. De inmediato, Horacio Cabak intervino y sumó que Luciana “estaba sensible porque sentía que no le dábamos bola”.

“Que le molestaba…”, se escuchó decir a Rocío Oliva, que también forma parte de la mesa de Polémica en el bar. Y Mariano Iúdica asintió las palabras de sus compañeros y celebrando la vuelta de Luciana Salazar al grupo de WhatsApp.

Ahora bien, todavía no se sabe si la actriz también volverá a ocupar su lugar en el ciclo. El hecho de que haya vuelto al grupo es un indicio de que podría regresar. “Para mí es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres. Va a estar bueno y celebro que se le dé lugar a la mujer para hablar de todo. Está bueno que nos den el lugar que tanto nos merecemos y por el que peleamos día a día”, había destacado cuando firmó su contrato para ser parte de Polémica en el bar durante el 2020.

