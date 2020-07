Luciana Salazar relató la inesperada experiencia que vivió con la ex mujer de una pareja

Compartir

La modelo contó, en Polémica en el bar, una situación que la sorprendió durante un ensayo del “Bailando”. “Yo no estaba haciendo nada porque estaba con una persona divorciada”, indicó.

Luciana Salazar contó que vivió una situación incómoda con la ex mujer de un hombre al que estaba conociendo. Si bien el episodio sucedió hace un tiempo y no es actual, la modelo lo hizo público anoche durante su participación en Polémica en el bar. Mientras en el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América debatían sobre un caso que por estas horas tiene en vilo a Tandil: la casa de una mujer -señalada como amante- apareció pintada y con inscripciones como “no sabés con quién te metiste”. Las versiones indican que la autora del hecho sería la esposa de un abogado que tendría una relación paralela.

Entonces, Luciana Salazar contó una experiencia que vivió hace algunos años. “A mí me pasó una situación…”, comenzó la modelo y luego detalló que el episodio que tuvo lugar un domingo en un gimnasio que estaba cerrado para ella y su entonces equipo del Bailando, el bailarín Pier Fritzsche y la coach Mariela Anchipi.

“Me sorprendieron en un gimnasio. Yo no estaba haciendo nada porque estaba con una persona divorciada, por lo que me habían contado. Y había pruebas de ello. Pasa que la cosa después de ellos… yo no estaba enterada”, indicó Luciana.

Entonces, según su relato, durante el ensayo, apareció “una señora muy mona, que estaba vestida impecable”. “Entró toda calladita y me dijo ‘¿puedo hablar con vos?‘. Yo nunca la había visto”, continuó y agregó que la conversación fue en buenos términos, a pesar de que sus compañeros del Bailando se habían acercado “porque tenían miedo de que la situación se ponga tensa”.

“Y re bien. Ella (por la mujer) vino super tranquila. Me empezó a hablar, se puso nerviosa. La terminé consolando yo a ella”, siguió Salazar y reprodujo parte del diálogo que mantuvo con aquella persona. “Mirá, la verdad, ustedes están divorciados. Yo no sé qué hago acá. Yo recién lo conozco”.

“La empecé a consolar. Pasé a ser la víctima. Yo no estaba haciendo nada malo”, enfatizó la modelo. “¿Él te dice que te ama?”, quiso saber la ex mujer del hombre. “Mirá, yo recién lo conozco. Yo no lo busqué, me buscó él. Me dijo que estaba divorciado. Si ustedes dos se aman, ¿qué hago yo acá? te lo regalo con un moño”, contestó la conductora.

Mientras contaba su experiencia, sus compañeros de Polémica en el bar le preguntaron si el hombre en cuestión era “famoso”. Siempre cuidando su vida privada, Luciana optó por sonreír y evitar la respuesta. Retomando dicho episodio, aseguró que la mujer le dio “lástima”. “Pobre, estaba re nerviosa. Me ofreció un caramelo y se le caían. Yo estaba tratando de consolarla. Me puse en la situación de consolarla yo a ella. Yo también me angustié en ese momento”, agregó y sostuvo que tiempo después “la conocí y es una excelente persona”.

“A lo que quiero llegar con esto es que la culpa es del hombre, no de la mujer. Por eso yo me puse del lado de ella. La consolé. No hay que agarrársela con la otra mujer porque es el hombre el que tiene el poder de decisión. Por más mujer que, ponele, te bebotee o te seduzca, es el hombre”, concluyó Luciana Salazar.