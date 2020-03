Luciana Salazar se bajó del primer programa de Mirtha Legrand: el motivo

Compartir

Linkedin Print

Después de estar alejada de la televisión durante el verano, como hace mucho no ocurría, Mirtha Legrand regresa a la pantalla chica este domingo a las 13 con sus clásicos almuerzos. Por supuesto, no solo es un día muy importante para ella, sino también para El Trece, que cuenta con el programa de la diva como uno de sus principales “caballitos de batalla” para quedarse con el rating de los fines de semana.

Para este almuerzo especial ya estaba confirmada la presencia de seis destacadas figuras: Adrián Suar, Moria Casán, Agustina Cherri, Marcos Carnevale, el Dr. Daniel López Rosetti y Luciana Salazar. Sin embargo, a dos días del regreso de La Chiqui a la televisión, la modelo anunció que no va a asistir al programa.

Para contar qué fue lo que sucedió hay que retroceder al jueves pasado, cuando Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana, también por El Trece, que Salazar estaría en pareja con un abogado y contador público de Zárate llamado Marcelo Aun. “Cuando ella deja definitivamente a Martín Redrado, él deja a su novia y empiezan a estar juntos. Hay fotos de un restaurante de ellos comiendo juntos, donde está también Matilda. Está enamoradísimo. El señor estaba muerto con ella hace años. El hombre es el que le regalaría casi todos los aéreos de cada vez que va a Miami”, contó la panelista. Según su testimonio, el hombre está divorciado y tiene dos hijas “que aceptan” a la modelo.

Instantes después, Salazar utilizó su cuenta en Twitter para desmentir la información. “Me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace diez años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. ¡Frío, frío todo!”, escribió.

Este viernes, Latorre fue por más y dio detalles sobre la supuesta relación de la ex participante del Bailando con Marcelo Aun. Mientras el videograph del programa se preguntaba “Luciana Salazar, ¿la suegra de Máximo Thomsen?”, la panelista contó que Marcelo Aun tiene dos hijas, Lola y Kiara. Según sus palabras, la primera, de 19 años, estuvo en pareja desde los 15 con Thomsen, uno de los rugbiers más complicados en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa.

“Él (por Marcelo Aun) es el ex suegro de Thomsen. Su hija tuvo una relación un tanto tempestuosa con él, si se quiere… Terminó de cortar definitivamente el año pasado. Ella estudia Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo, vino acá (a Buenos Aires) y ahí empezaron los problemas y los roces porque Máximo era muy celoso y muy violento. Fueron y vinieron hasta que terminaron cortando”, dijo Latorre.

Al escuchar estas palabras, Salazar utilizó nuevamente su cuenta en Twitter. En esta ocasión, para pedirle a la producción de Los Ángeles de la Mañana que “borren ese graph en donde a mi persona se la vincula injustamente con un asesino, me parece una maldad terrible y tomaré cartas en el asunto”.

En ese sentido, Ana Rosenfeld, abogada de Salazar, dijo por la misma vía que la modelo le solicitó que “los responsables de esta falsa noticia la desmientan categóricamente, más allá de las acciones legales” que pudiera iniciar.

Mediante otros tuits, la modelo manifestó su enojo porque a través de diferentes medios y hasta en las redes sociales de El Trece replicaron el videograph que tanto le molestó. Y, finalmente, anunció que a raíz de este problema con el canal no estará presente en el programa de Mirtha.

“He decidido no asistir al programa de mi querida @mirthalegrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado específicamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre”.

Nacho Viale y la producción del programa se movieron rápido y ya consiguieron el reemplazo de Salazar: Marcelo Polino.

Por su parte, Ángel de Brito, conductor de LAM, se defendió respondiéndole a Ana Rosenfeld: “Se llevan comprensión de texto a diciembre. Miren el bloque completo”.