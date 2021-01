Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a una tregua: quién propició el encuentro entre ellos

Compartir

La modelo y el economista retomaron la relación cordial que mantenían hasta hace unos días. Ahora, tienen “buen diálogo”. Información exclusiva.

En la víspera de Año Nuevo el vínculo entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a resquebrajarse. Ocurrió cuando, llamativamente, se supo que el economista había terminado su relación sentimental con la modelo María Luján Lulú Sanguinetti. De acuerdo a la revista Paparazzi -que comunicó la noticia-, todo se debió a que Sanguinetti quería probar con la convivencia, una nueva instancia en la dinámica de la pareja a la cual Redrado se habría negado. Y así las cosas, el paso siguiente fue hacia el abismo, produciéndose la ruptura luego de tres años.

Sin embargo, horas después Salazar -durante su participación en Polémica en el bar- contradijo esta información. “(Redrado) se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y, al mismo tiempo, tener una relación conmigo y con mi hija (Matilda) a escondidas”, declaró, un tanto molesta. Y conmovida, agregó: “Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”.

Fue entonces, siempre según el relato de Luciana, se produjo un diálogo con Redrado, y un ultimátum: “Hacete cargo: somos nosotras o es lo otro. Él eligió, y nos eligió a nosotras”, dijo la panelista del ciclo de América, quien estaba preocupada por el vínculo de Matilda con su ex pareja: “Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque los chicos se encariñan. Y me empezó a preguntar por él”. No obstante, advirtió: “Basta de machirulaje, de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso, fue una decisión de él. Yo no tuve nada que ver”.

Si bien en aquellos días Redrado optó por el silencio, una fuente cercana al ex presidente del Banco Central le confió a este sitio que se habría producido un acercamiento con Salazar, una vez concretada la ruptura con Lulú Sanguinetti. Habría sido en ese momento cuando se conoció públicamente la separación, y llegaron las palabras de Luli, volviendo todo a foja cero: el diálogo entre el economista y la actriz se cortó por completo.

Hasta aquí, lo que ocurrió en el tramo final de 2020. Desde acá, lo que sucedió en estas horas. Porque, según pudo saber Teleshow, una amiga cercana a los dos (Luciana y Martín) comenzó a buscar un acercamiento entre ambos, habida cuenta de que no le encontraba demasiado sentido al enfrentamiento. Esta mujer, que no pertenece al medio artístico ni al mundo de las finanzas, habló con una y con el otro, aconsejándoles que hicieran lo más sano: juntarse a conversar para aclarar el entrevero.

Al fin, esta charla se realizó. Y fue de a tres: Salazar, Redrado y esta amiga que, con oportuna perseverancia, hizo las veces de mediadora. Luego de que cada uno brindara su postura, transmitiera sus molestias, hiciera saber su mirada, la modelo y el economista llegaron a un entendimiento. Casi una tregua, que les permitirá retomar el vínculo que mantuvieron hasta aquí: el de dos ex que mantienen un buen diálogo, cordial y amistoso. Y así, otra vez regresó la ansiada calma entre ellos.

Luciana y Redrado estuvieron en pareja durante siete años. Los primeros rumores se echaron a rodar en marzo de 2010, con ella participando de la tercera edición del Bailando por un sueño. El economista venía de un matrimonio con Ivana Pagés, mamá de sus dos hijos. En febrero de 2011 se distanciaron, para reconciliarse en marzo de 2012. Meses después posaron juntos para una revista de actualidad desde Ginebra, Suiza.

Luego de una crisis que se desarrolló en 2014, separándose por unos días, en 2016 concluyeron un “extenso noviazgo”. Y Salazar confirmaba la llegada de su hija a través de la subrogación de vientre con un donante anónimo. Al año siguiente se los vio juntos, aunque ella desmintió que volvieran a estar juntos.

Desde entonces, Redrado rearmó su vida y formó una pareja con Lulú Sanguinetti, al tiempo que Luciana no volvió a presentar una pareja, al menos de forma pública.

