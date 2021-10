Luciano Cáceres: «A mis 41 años apareció un tipo a decirme que era mi papá»

Compartir

“Mi papá tuvo una sala de teatro donde yo fui concebido”, contó Luciano Cáceres en una entrevista en Los Mammones (América). Y a partir de ese detalle, habló sobre su eterno vínculo con el mundo del teatro, pero también de una situación particular ocurrida con el ex marido de su madre.

“Tus papás lo hicieron en el escenario”, le apuntó Jey Mammon y el actor de la obra Desnudos lo explicó: “Claro, porque mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo…”, comenzó a decir hasta que fue interrumpido por Gabriel Schultz: “¿Qué era, de Muscari la obra?”, bromeó el panelista ante lo singular de la anécdota.

Así, Cáceres contó cómo nació el vínculo entre sus padres. “Ellos estaban casados con dos personas distintas, fue un amor prohibido. Tuvieron sexo en esos colchones arriba del escenario. Y bueno, mi mamá nueve años casada… Ella lo fue a visitar al teatro, pero se ve que no vio las obras, sino otra cosa de mi padre”, relató.

“Y bueno, quedó embarazada y al tiempo le tuvo que avisar al marido. Y él a su mujer. Fue un quilombo terrible, pero el fruto del amor prohibido está aquí hablando contigo”, bromeó el actor de La 1-5/18 (El Trece). “¿Y es verdad que subió una historia diciendo: ‘Otra familia que te cargás por zorra’?”, se burló el conductor haciendo referencia a la Instagram Story de Wanda Nara que encendió la mecha del escándalo amoroso en el que están involucrados ella, su marido Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez.

Y ahí, Cáceres abrió una puerta inesperada y seria. “No, pero lo que sí pasó es que este tipo, el ex marido de mi madre, después de muchos años, apareció diciendo que era mi papá. Y me hizo re cuestionar todo”, reveló.

“Pasé por un ADN y ninguna posibilidad de eso. Lo digo porque el tipo no cumplió. Él tenía un montón de cosas de mi vieja y acordamos que si yo no tenía nada que ver con él, me las iba a devolver. Pero no cumplió. Así que si está por ahí escuchando, estaría bueno que me las devuelva”, pasó el mensaje Luciano ante la sorpresa de todos en el piso.

“Imaginate, tener 41 años y que venga un tipo que diga que es tu papá, tener que hacerte un ADN. Yo tenía dudas porque el tipo es ingeniero y a mí me encantan los puentes, la ingeniería…”, agregó Cáceres respecto a lo dramático de esa situación. “Uh, las noches que pasaste…”, terció Jey. “No, 45 días fueron. Fue un montón. Esto pasó hace tres años”, cerró Luciano.

En cuanto a lo que fue su pasión por la actuación, Luciano dice haberse sentido fascinado viéndolo a su padre sobre las tablas: “Pasé al escenario al costado y lo veía a mi papá siendo otro y veía al público embobado mirando a mi viejo. Ahí me di cuenta que era donde me quería quedar. A los 8 años empecé a estudiar y a los 10 leía a Shakespeare. No lo entendía y creo que todavía no lo termino de entender”, se rió.

Y respecto a que sus padres lo concibieron sobre el escenario de aquel teatro, dijo: “Creo que eso me acercó un poco al oficio, pero esta historia yo la supe recién a los 16 años. Tampoco sabía que mi mamá se había casado antes ni que él había sido tramposo. Pero después entendí, estaba marcado a fuego después de ese garche en los colchones del escenario”, analizó Luciano dejando a un lado todo tipo de sutilezas.

