Luciano Castro y Griselda Siciliani le respondieron a Sabrina Rojas

Luciano Castro, el actor que capturó la atención de la audiencia argentina por su vida dentro y fuera de la pantalla, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta mediática. Esta vez, la chispa fue encendida por su ex Sabrina Rojas, y un posteo que se multiplicó en las redes sociales. La respuesta de Luciano y su actual pareja, Griselda Siciliani, fue inmediata y contundente, lo que demuestra que la estabilidad de la pareja no se ve amenazada por juegos ajenos.

Todo comenzó cuando Sabrina compartió una foto en Instagram que capturó de inmediato la atención de sus seguidores. En la imagen, se la veía posando con una remera de Castro, un detalle que no fue casual ni inocente. Como si fuera poco, musicalizó la publicación con Tu Vicio, el icónico tema de Charly García. La combinación, potente y calculada, despertó rumores sobre una posible cercanía entre Rojas y Castro. Todo eso sucedió la misma semana que la conductora afirmó en una entrevista “no tener piel” con la nueva novia del padre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

La reacción tras el posteo de Sabrina no se hizo esperar. Desde su cuenta de Instagram, Luciano respondió; algo que no es habitual, ya que no es un usuario muy activo de las redes sociales. Esta vez, publicó en sus stories una foto de Siciliani en un balcón con vista a la playa, con una camiseta verde y amarilla de Brasil. La imagen, cálida y luminosa, estaba acompañada de un simple pero poderoso piropo: “Bomba carioca”. La frase, aunque breve, desborda cariño y complicidad. Una respuesta implícita, una forma de mostrar al mundo que el vínculo entre ellos no solo resiste las embestidas externas, sino que los fortalece.

Siciliani, quien no es ajena a las complejidades de la vida pública y sentimental, se presentó en la fotografía con la seguridad y serenidad de quien conoce su lugar y no necesita defenderlo con palabras. Las redes, que observan y juzgan sin piedad, entendieron el mensaje: los gestos de Rojas podrían resonar como ecos en la prensa, pero no afectan el núcleo de la pareja.

Los últimos días, por caso, en Agarrate Catalina (La Once Diez), Sabrina aseguró que la relación con su ex era buena, que hacía unos minutos él se había ido de su casa, y reveló que aun Griselda Siciliano no fue presentada a sus hijos. “Tengo entendido que no. Si no los niños me hubiesen contado”, afirmó. “No tengo idea de por qué es. No lo hablé. No sé bien por qué no sucede”, afirmó.

Sabrina también explicó por qué hoy no sentía la necesidad de estar presentándole a sus hijos a la persona con la que sale. “Yo creo que cuando hicimos pareja con Luciano hacía muy poco que nos habíamos separado. Hacía cuatro meses. Entonces también entiendo que hicimos lo que pudimos. Estábamos todavía ‘duelando’ la familia”, se sinceró, en alusión a su vínculo con el Tucu López y el que Luciano tuvo con Flor Vigna.

“En ese ‘duelar’ la familia teníamos como una gran necesidad de mostrarle a nuestros hijos que a pesar de que hacíamos la nuestra vida, todo seguía igual, que nada cambiaba. En ese momento sentimos que era así. Hoy ya no le tenemos que demostrar a nuestros hijos eso porque pasaron tres años. Saben que todo sigue igual. Tal vez hoy no hay necesidad de involucrar. También hay que tener más cuidado porque en cada separación, cuando los niños tienen afecto por la otra persona, sufren. En ese momento hacía muy poco que yo estaba separada. Entonces hay mil cosas que uno aprende. Hoy no las haría igual”, reflexionó.