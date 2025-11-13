Lucio V. Mansilla: retuvieron a un adolescente y secuestraron un machete

Miembros de la fuerza provincial retuvieron un joven de 17 años que había amenazado con un machete a otros adolescentes en el barrio La Primavera, de la localidad de Lucio V. Mansilla.

El hecho ocurrió cuando integrantes de la comisaría realizaban recorridas por las calles internas del mencionado conglomerado habitacional.

Allí observaron a varios individuos y entre ellos uno tenía en su poder un machete de grandes dimensiones.

De inmediato, los policías tomaron intervención y retuvieron al sujeto armado, de 17 años, y secuestraron el arma blanca.

Luego se lo trasladó hasta la dependencia policial, se lo entregó a su padre en carácter de referente afectivo.

Allí se recibió la denuncia de hombres y mujeres que aseguraron ser amenazados por el adolescente con el machete.

Por el caso, se inició una causa por el delito de “Amenazas con arma blanca”, en la que interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, con conocimiento del Juzgado de Menores.