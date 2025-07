Luck Ra regresó con «Tengo ganas»: una canción que invita a dejarlo todo por amor

Entre sus shows, viajes y las grabaciones de La Voz Argentina (Telefe), Luck Ra atraviesa una de las etapas más exitosas de su carrera. Con tanto tiempo invertido en el trabajo, pasaron tres meses desde su último lanzamiento. Así las cosas, este jueves, el joven regresó a puro cuarteto y pop con una canción pegajosa, la cual invita a dejarlo todo por amor: “Tengo ganas”.

Después de posicionarse como una de las voces más influyentes del cuarteto moderno, Luck Ra sorprendió a sus fanáticos al presentar una colaboración con los artistas urbanos chilenos Kidd Voodoo y Katteyes.

“Aunque sé que mi jefe me va a matar, tengo ganas de avisar que estoy enfermo esta semana…”, canta el artista en un divertido video. El joven comienza el clip en una oficina, la cual refleja cómo son las dinámicas de sus jornadas. Mientras bosteza, teclea y arroja papeles a un cesto, Luck Ra imagina cómo sería dejar esa vida para escapar junto a su enamorada.

En el medio, su jefe regresa a la oficina y deambula por los escritorios de los jóvenes, vigilándolos y cerciorándose de que cumplen con su trabajo. El video dirigido por Fede Cabred, filmado parte en Buenos Aires y parte en Chile, acompaña la letra de “Tengo ganas”, transformando en imágenes a los tres artistas consumidos por el estrés de un día de oficina y la emoción del sueño de una fuga que se convierte en un sexy día de playa.

Mientras en su imaginación el día de relax va llegando a su fin, el cordobés se despierta, tira una taza de café y se percata que sigue en la oficina. A pesar de eso, no se deja abrumar por el ambiente y sigue cantando con la esperanza de pronto darle forma a ese sueño.

El éxito de Luck Ra también refleja el gran momento del cuarteto a nivel nacional. El género comenzó a tener gran impacto en la música popular argentina y, en 2013, fue declarado patrimonio cultural de la provincia de Córdoba. Con más de 80 años de historia, el cuarteto trasciende generaciones y fronteras, consolidándose como una expresión musical auténticamente cordobesa y profundamente argentina.

Actualmente, Luck Ra se posiciona como el artista de cuarteto con más oyentes mensuales en Spotify (9 millones), seguido por Q’ Lokura (+3M oyentes mensuales), La K’onga (+3M oyentes mensuales), Ulises Bueno (+2M oyentes mensuales) y Rodrigo (1M oyentes mensuales).

Además, el cordobés lidera el Top 10 de canciones de cuarteto más escuchadas al ocupar las cuatro primeras posiciones con “Ya No Vuelvas” junto a La K’onga y Ke Personajes (+301M streams), “La Morocha” (+246M streams), “Hola Perdida” junto a KHEA (+185M streams) y “Que Me Falte Todo” junto a Abel Pintos (+165M streams).

En paralelo, el artista muestra todo su carisma en cada programa de La Voz. En una mezcla de euforia y alegría, el cantante celebra cada participante que logra sumar a su equipo y, más aún, cuando los competidores lo prefieren al ver las cuatro sillas dadas vuelta. En ese marco, este jueves, el cordobés celebró al sumar a una joven, sin embargo, provocó la furia de su novia, La Joaqui.

Todo sucedió cuando Nathalie Cajigal, una joven oriunda de Paraguay, se presentó en el reality al ritmo de “I see red”, logró que las cuatro sillas se dieran vuelta y tomó la decisión de formar parte del team Luck Ra.

Esto provocó un divertido ida y vuelta en la pareja. Todo comenzó con el tweet del cantante de “La morocha”: “Señores. ME ELIGIERON ENTRE 4 SILLAS. La mala noticia: duermo en el sillón”, escribió junto a una foto de Burro, el icónico personaje de Shrek. La respuesta de la cantante de “Butakera” no tardó en llegar y a los pocos minutos reaccionó a la nueva integrante del grupo de su novio.

“Requisitos para estar en el equipo de Luck Ra: ser mujer. #LaVozArgentina no te miro más”, fue todo lo que puso Joaquinha junto a una foto deSydney SweeneyenEuphoriallorando con la frase: “Nunca había estado tan feliz”.