Lucy Aguayo cuestionó la ausencia de la Secretaría de la Mujer luego del ataque a Villaggi en El Colorado

Ya pasó casi una semana desde los hechos de violencia ocurridos en la localidad de El Colorado, donde el intendente Mario Brignole insultó públicamente a la diputada provincial de la UCR Agostina Villaggi en medio de una cabalgata encabezada por el senador Francisco Paoltroni, y hasta ahora la Secretaría de la Mujer en Formosa guarda un silencio total.

El episodio se produjo cuando el grupo, conformado por Paoltroni, Villaggi, las diputadas Carla Zaiser y Emilia Maciel, y vecinos que los acompañaban, intentó entregar una nota formal con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la reelección indefinida en la provincia. Fue frente al edificio municipal donde Brignole utilizó micrófonos públicos para insultar y agredir verbalmente a la legisladora, en un acto que testigos calificaron como «cobarde y autoritario».

Pero lo que más indignación genera es que, pese a la actitud reprochable del intendente Brignole, el oficialismo no ha emitido ni una sola palabra al respecto. Tampoco lo hizo la Secretaría de la Mujer de la provincia de Formosa a cargo de Patricia Hermosilla, cuya función es justamente intervenir y pronunciarse en casos de violencia de género o política. Para muchas dirigentes, este silencio institucional es escandaloso.

En ese sentido, Lucy Aguayo, secretaria de la Mujer de la UCR Formosa y segunda candidata a convencional constituyente, fue contundente: “El silencio del oficialismo también es violencia política. Lo que ocurrió en El Colorado no es solo una falta de respeto hacia una legisladora electa por el pueblo, sino un ataque directo a todas las mujeres que participamos en la vida pública”.

Aguayo también criticó el uso de recursos municipales para atacar a la oposición reiterando que “estar en campaña no habilita el maltrato ni la descalificación personal. Usar los micrófonos del municipio para insultar a una mujer no solo es cobarde, es una muestra clara del autoritarismo con el que algunos manejan el poder en Formosa”.

Además del repudio al accionar de Brignole, cuestionó el papel de la Policía de Formosa, que no intervino en ningún momento para proteger a la diputada, pese a tratarse de una autoridad institucional. “La Policía no puede hacerse la vista gorda. Tiene la obligación de actuar y garantizar la seguridad de todos, Villaggi es una autoridad que representa al pueblo”.