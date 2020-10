Luego de 15 años, Argentina volvió a hacerse fuerte en la altura de La Paz: le ganó 2-1 a Bolivia por las Eliminatorias

Compartir

Luego de lo que fue el debut con triunfo ante Ecuador, la Selección llegó a la complicada altura de La Paz para afrontar su segundo compromiso de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar ante Bolivia.

El minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas que se cobró la pandemia de coronavirus fue el instante previo al inicio del espectáculo. La propuesta de ambos equipos fue clara desde los primeros movimientos: Argentina esperando en bloques y un dueño de casa presionando en todos los rincones.

Un centro de Alejandro Chumacero y una mala salida de Franco Armani conformaron la acción más peligrosa que pudo abrir el marcador, pero el cabezazo desviado de Marcelo Moreno Martins mantuvo la paridad. La amenaza fue contrarrestada a través de Leandro Paredes, quien probó de media distancia con un remate que se fue a centímetros del palo de Carlos Lampe. En menos de 10 minutos, ambos habían hecho los méritos para ponerse en ventaja.

Una mala salida del volante del PSG generó otra posibilidad para el elenco boliviano. El envío de Moreno Martins aparentaba tener un destino de red, pero la notable reacción de Lucas Martínez Quarta evitó la conquista local. De a poco, los de César Farías fueron arrinconando a la Albiceleste.

El gol llegó a los 24 minutos de la etapa inicial con la fórmula boliviana que tanto complicó a la Argentina. Un centro de Chumacero y un testazo de Moreno Martins fueron suficientes para que el conjunto del altiplano celebre el 1 a 0. La distracción de Martínez Quarta y la constante pasividad de Armani representaron algunas razones del tanto local.

Antes del descanso, una aparición de Lionel Messi estuvo cerca de concretar la igualdad. El mejor jugador del mundo probó con un disparo que se desvió en un defensor y el suspenso invadió al estadio, dado que la pelota se fue al córner. Y de ese tiro de esquina el astro del Barcelona se asoció con Paredes, para que el platinado le pegue de primera y reviente el poste izquierdo. El sonido metálico dejó el sinsabor de lo que hubiera significado el empate en el cierre del primer tiempo. Sin dudas, el recurso de la media distancia era la herramienta más punzante.

Sin embargo, el grito de desahogo se dio a través de una corajeada de Lautaro Martínez. El delantero del Inter se adueñó de una pelota y a pura potencia festejó el 1 a 1 para llevar tranquilidad a los camarines. Sin brillo, pero con mucha efectividad, el máximo artillero en la era Scaloni volvía a celebrar en la red.

En la reanudación del pleito el combinado de Scaloni se sintió más cómodo. Intentó tener mayor protagonismo y trasladó el duelo al área de Lampe. Las triangulaciones de Rodrigo De Paul con Lautaro Martínez y Lionel Messi servían para abastecer a las sorpresivas proyecciones de Nicolás Tagliafico. La ambición de Argentina llevó a que el espectáculo se quiebre por un golpe por golpe que aparentaba ser una apuesta demasiado arriesgada.

El ingreso de Joaquín Correa por Lucas Ocampos renovó el poco oxígeno que tenían en la ofensiva la Albiceleste. El hombre de la Lazio molestó a la última línea boliviana y en una de sus primeras intervenciones generó una infracción al borde del área que Messi no consiguió capitalizar.

Otra clara ocasión que gestó el ataque argentino comenzó en los pies del astro rosarino, siguió en los pies de Palacios y concluyó con una imprecisa resolución de Lautaro Martínez. Si el ex Racing no se hubiese apurado, probablemente la Albiceleste hubiera cambiado el destino del pleito.

Una situación similar a la que se dio unos instantes después, cuando una magistral asistencia de la Pulga dejó al Toro frente a Lampe. En esa oportunidad el bahiense definió bien, pero la notable respuesta del arquero evitó la victoria argentina. En los últimos minutos, el elenco de Scaloni mostró una mejor producción colectiva.

Y la justicia llegó después de otra obra improvisada por Leo. Otra vez Messi en su función de creador, habilitó a Lautaro Martínez para que la figura del Inter extienda el juego hacia Correa, quien concretó la maravillosa genialidad con un remate imposible para el ex Boca. El suspenso que impuso la revisión de los jueces del VAR aportó una cuota de dramatismo en un encuentro que tuvo de todo.

Argentina volvió a ganar después de 15 años en La Paz y sumó su segundo triunfo consecutivo en el inicio del camino hacia la Copa del Mundo. La doble fecha fue más que productiva para la delegación de Scaloni, que ya piensa en sus próximos compromisos frente a Paraguay y Perú. Si bien todavía falta mucho, el comienzo fue prometedor ante dos rivales de menor jerarquía. La idea del cuerpo técnico es ir de menor a mayor. Y por el momento lo está consiguiendo.