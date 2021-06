Luego de 30 años cerró sus puertas la pizzería Fiorente: “Le buscamos la vuelta y no damos más”

Compartir

Luego de 30 años cerró la pizzeria Fiorente, sita en avenida 25 de Mayo 368; la decisión fue tomada en el marco de la pandemia que obligó a tener las puertas cerradas por tiempo prolongado por lo cual los propietarios ya no pueden hacer frente a los gastos que demanda.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Alejandro Argañaraz -propietario del lugar- lamentó tener que bajar las persianas pero “esto no da para más. Le buscamos la vuelta pero no hay forma de continuar. Hace un año y medio que venimos aguantando y ya no damos más”.

“Tenemos problemas con algunos proveedores, con los impuestos y con algunos empleados lógicamente por eso decidimos cerrar”, aseveró.

Agregó que “cuando empezó la pandemia era algo nuevo para todos, de igual manera pensábamos que iba a pasar rápido y luego volveríamos al ruedo. En ningún momento pensamos que iba a pasar esto, la verdad es que estamos pasando por un momento muy triste”.

Al ser consultado por el principal motivo que los llevó a tomar esta decisión respondió: “no podemos abrir, no podemos trabajar normalmente. Le buscamos la vuelta, nos reinventamos, pero no nos alcanzó”.

Finalmente, aseveró que el servicio de delivery no ayudó mucho porque “nosotros estamos en un lugar céntrico, donde pagamos alquiler, tenemos empleados. A nosotros no nos alcanza porque tenemos gastos mayores”.

