Luego de ser internado de urgencia, Chano fue trasladado a una clínica psiquiátrica

Santiago Chano Moreno Charpentier, que se encontraba internado desde el lunes en el Sanatorio Otamendi, fue trasladado a una clínica de desintoxicación. Según pudo saber Teleshow, el exlíder de Tan Biónica había ingresado al instituto médico ubicado en la calle Azcuénaga por un cuadro febril y una afección pulmonar. Desde allí fue llevado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento.

La información sobre la salud del músico, que lleva adelante una larga lucha contra sus adicciones, se manejó con absoluto hermetismo. En horas de la mañana del miércoles, desde su entorno, aseguraron a este medio que había sido hospitalizado dos días antes. Sin embargo, desde el sanatorio no dieron a conocer ningún parte médico respecto a Moreno Charpentier, que estuvo acompañado por su madre Marina. Y durante la tarde, trascendió que habría sufrido una recaída en su consumo, que le produjo una desestabilización y el traslado a una clínica psiquiátrica.

La última vez que el reconocido artista estuvo internado fue a mediados de abril cuando ingresó a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar su tratamiento contra las adicciones y realizarse unos chequeos médicos.

“Está internado en el Centro Adventista Vida Sana, la clínica de rehabilitación. Me confirman que tenía que hacerse un chequeo físico completo y en ese establecimiento ya tienen todo su historial clínico. Se fue a poner a punto para el casamiento, porque el sábado va a estar en la mesa principal de (la boda) de Jorge Lanata. Son muy amigos y quiere estar ahí de la mejor manera”, había contado Maite Peñoñori en Intrusos (América) en aquella oportunidad. El músico y el periodista se dieron un gran abrazo durante la celebración celebrada el 23 de abril en un haras ubicado en Exaltación de la Cruz.

Anteriormente, el cantante había protagonizado un violento episodio el 26 de julio del 2021 en su casa ubicada en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39. Según el reporte elevado a la Justicia por aquellas horas, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

De inmediato Chano fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde fue operado de urgencia. “Está en terapia intensiva con uno de sus riñones, el páncreas y el bazo afectados por el disparo”, habían emitido un comunicado desde su entorno. Luego de ese episodio, el artista estuvo tres meses en una comunidad terapéutica de provincia de Buenos Aires y a mediados de octubre recibió el alta.

Luego de su recuperación, en noviembre el músico reapareció ante sus fans con un emotivo concierto en el Luna Park. “Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo… Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos… Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto”, dijo el cantante como preludio al momento más intimista y emotivo de su show con entradas agotadas.

Hace unas horas, la madre del músico quiso transmitir tranquilidad a sus seguidores y agradeció por el apoyo y los mensajes. “Gracias por tanto cariño, tantos rezos y tanto aguante. Estamos todos bien”, escribió la Marina junto con una foto de hace varios años en al que se ve a un Santiago muy jovencito, junto con sus hermanos Bambi y Samantha.

