Luego de su internación en una clínica de salud mental, Jorge Martínez se casa con una admiradora

A principios de año, Jorge Martínez preocupó al mundo del espectáculo luego de que intentara quitarse la vida en La Casa del Teatro, donde vivía. A causa de este episodio fue internado en una clínica de salud mental hasta que recibió el alta a mediados del mes de febrero. Lejos de este momento oscuro de su vida, Martínez se reencontró con un viejo amor, apostó nuevamente por la felicidad y a pocos meses del reinicio de esta relación pasarán por el Registro Civil.

Daniel Ambrosino en A la Tarde (América TV) comenzó dando la noticia como un enigmático y luego de varios intentos de sus compañeros de adivinar, le puso nombre y apellido: “Jorge Martínez tuvo la mala racha de terminar alojado en la Casa del Teatro y todos sabemos después que ante una situación psiquiátrica tuvo que ser internado en una clínica”.

En ese momento de desesperación, llegó Daphne, una empresaria mexicana cuya vida se cruzó con la de Martínez tres décadas atrás y que por diferentes razones tomaron caminos separados. Ambrosino relató cómo, al enterarse de la dramática situación del actor, Daphne no dudó en viajar directamente a Argentina. “Estuvo visitándolo en la clínica, y cuando le dieron el alta, se lo llevó a vivir con ella”, detalló el periodista al aire del programa de América acerca del rol decisivo que tomó la mujer en este duro momento.

Tras meses de reconstrucción y con el apoyo de la empresaria, Jorge salió del abismo emocional en el que se encontraba. La pareja, que había formado un vínculo sólido, dio un paso definitivo: tras 35 años separados y mucha historia en el medio, decidieron formalizar su relación. Esta semana, se dirigieron al Registro Civil ubicado en la calle Uruguay, donde pidieron una fecha para casarse. Según informó el panelista de Karina Mazzocco, las fechas disponibles serían después del 15 de abril, por lo que tendrán que esperar al menos hasta esa fecha.

El dramático episodio que

protagonizó Jorge Martínez

En el noveno piso de La Casa del Teatro, espacio destinado al retiro de figuras del espectáculo, se produjo un episodio que estuvo a unos segundos de convertirse en una tragedia. El reconocido actor de cine y televisión, fue rescatado en un momento crítico por Jonathan, uno de los empleados del establecimiento, quien actuó con rapidez para impedir que el artista se arrojara por una de las ventanas.

El suceso fue relatado por el inesperado héroe en A la tarde (América), donde explicó que, tras recibir un llamado de alerta, corrió al lugar sin saber que la persona en riesgo era Martínez. Al llegar al comedor del noveno piso, se encontró con el actor al borde del vacío. “Le grité que se calmara, que me esperara. Me miró e hizo algunas señas que no entendí, pero eso me dio tiempo para llegar hasta él”, contó. La tensión aumentó cuando Jorge se apartó de la ventana, pero poco después intentó nuevamente lanzarse. “Me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza”, explicó sobre el forcejeo que logró apartarlo definitivamente del peligro.

En medio del intento de contención, el actor expresó sentirse solo. Jonathan trató de reconfortarlo recordándole que recibe visitas y que hay personas que se preocupan por él. De hecho, mencionó que su hija lo había visitado recientemente. Aun así, reconoció que Jorge se encontraba “muy mal” y en un estado de shock evidente.

Tras el episodio, Linda Peretz, directora de La Casa del Teatro, informó que Martínez fue trasladado al centro de salud mental Ducont, ubicado en Ramos Mejía, para una evaluación psiquiátrica integral. “Nosotros lo cuidamos muchísimo”, afirmó, antes de añadir: “Creo que está pasando por una depresión”.