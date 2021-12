Luego de varias horas de paro, trabajadores de Crucero del Sur levantaron la medida de fuerza

Compartir

Luego de que comenzara a impactar el pago a los trabajadores de Crucero del Sur, se levantó el paro en el servicio que comenzó en la medianoche del viernes. Las unidades del transporte urbano de pasajeros ya comenzaron a circular entrada la tarde.

Es importante recordar que el cese del servicio se dio por incumplimiento salarial y atraso en el pago de dinero que la compañía viene arrastrando desde meses y por la cual no se pudo llegar a ningún acuerdo.

En ese marco, el secretario general de UCRA, Javier Oviedo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO confirmó que la medida de fuerza se levantó durante la tarde, a medida que los trabajadores empezaron a recibir en sus cuentas el dinero adeudado.

“Se levantó el paro a raíz de dar cumplimiento por parte de la empresa al reclamo que veníamos realizando por ende dicha medida quedó sin efecto. Quedamos con los compañeros de que a medida que esté la plata en sus cuentas íbamos a ir saliendo cada uno con su respectivo servicio. Es una victoria de todos los trabajadores. No es bueno llegar a esta manera de paralizar el servicio pero es un modo y un derecho constitucional que tenemos de ejercer nuestro derecho cuando está en riesgo nuestra masa salarial”, expresó.

Sobre el pago del aguinaldo y aumento salarial para el año que viene, señaló que “hay acuerdos salariales vigentes, uno es un bono de 27 mil pesos sujeto a compensaciones nacionales y provinciales que 10 mil pesos se tiene que estar depositando el día 20 de diciembre, otros 10 mil el 27 de diciembre y se completa con los 7 mil pesos el 20 de enero con un cierre de paritarias del 2021 del 11,11% en el sueldo de diciembre que se estaría pagando en enero”.

“Hay un compromiso con fecha de las compensaciones nacionales y provinciales que tienen que cumplir, ya hay un compromiso de por medio por parte de provincia y del gobierno nacional establecido en el último acuerdo que se firmó en CABA en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no tendrían porqué faltar al pago del mismo”, expresó.

“Nosotros siempre estaremos bregando a que se dé cunpomiliento de los mismos, cuando pasa una situación así primero tratamos de agotar las instancias de diálogo y a último recurso usar la medida que usamos en el transcurso de este viernes.. Esta deuda viene del mes de junio, esa diferencia de sueldo y este acuerdo que está vencido hace un mes atrás, agotamos todo el diálogo, todas las instancias y llegamos a este punto, ojalá que esto no se vuelva a repetir y den cumplimiento a lo acordado, estaremos atentos”, finalizó Oviedo.

