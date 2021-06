Luego de varios días, se normalizó el sistema en el Correo Argentino

Compartir

Linkedin Print

Pese a las bajas temperaturas registradas durante la jornada de ayer, decenas de formoseños realizaron larga fila afuera del Correo Argentino para poder percibir sus beneficios sociales, según calendario de Anses; es importante recordar que por varios días no hubo atención, lo cual justifica la gran concurrencia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un hombre indicó: “ya pude cobrar, me atendieron muy bien”.

Al ser consultado por la hora en que se acercó para realizar la fila respondió: “vine a las 6 de la mañana; cuando llegué ya había cerca de 50 personas. El martes vine y no había sistema, éramos muchos los que estábamos esperando para que luego no nos puedan atender, tampoco nadie avisó ni puso algún cartel así no aguardamos en vano. Ahora vine porque me avisaron que ya había sistema y se estaba atendiendo de manera normal”.

Asimismo, reconoció que “ahora por suerte la atención es bastante rápida”

Por su lado una mujer que esperaba ingresar agregó que “hace media hora llegué y ya estoy por entrar para cobrar, por fortuna la fila corre bastante rápido y eso seguramente tiene que ver con que el sistema anda bien”.

Por último, es relevante recordar que los inconvenientes en el Correo se generaron debido a la caída del sistema a causa de la tormenta del miércoles de la semana pasada, donde uno de los servidores quedó fuera de servicio. Vale aclarar que lo único que funcionó normalmente en los últimos días fue el servicio de paquetería.

Compartir

Linkedin Print