Luego del Covid-19, Fandiño volvió a Santo Sábado por una noche

Compartir

Linkedin Print

“Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”. El 6 de febrero, Soledad Fandiño, conductora de Santo Sábado eligió estas palabras para informar a través de su cuenta de Instagram que se había contagiado de coronavirus. “Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos entre todos”, agregó la rubia.

El día de la vuelta llegó este sábado, cuando se la vio en el ciclo de América junto a Guillermo “Pelado” López. “Feliz de volver a verlos, chicos los extrañaba”, celebró la actriz y conductora. “¿Queremos saber cómo te sentís, cómo fue, cuánto duró, si dolió o no dolió?”, la abordó a pura pregunta López, y su compañera comenzó a narrar su tránsito por la enfermedad.

“Un día me despierto en mi casa, me voy a bañar me pongo perfume… mi perfume es un bosque”, ironizó la rubia y el Pelado corroboró: “Su perfume se siente a cien metros”. Como esa mañana no sintió nada la invadió la preocupación, aunque casi al mismo tiempo sabía que se había contagiado de coronavirus. “Es un síntoma clave. Me fui a hisopar enseguida y di positivo”, contó la ex Son de Fierro, que cumplió con los diez días correspondientes al aislamiento. “Perdí el olfato y el gusto y a los tres días lo recuperé. Por suerte, rapidísimo, y no tuve ningún síntoma más”, añadió.

Durante el seguimiento médico, Fandiño debió tomarse regularmente la temperatura y el oxígeno en sangre, lo que motivó la broma del ex CQC. “Para cualquier persona ansiosa, como somos, te agarra la maquinola”, arriesgó López y su compañera lo avaló. “Sí, caminando por la casa, con el termómetro todo el día en la mano, pero por suerte la llevé bastante bien”; reconoció la actriz.

Una vez que se pusieron al día con el parte médico, los conductores pasaron al otro gran tema, que fue la despedida de Fandiño del ciclo. “Tenemos que adelantar que la señora se va a trabajar toda la semana en esta misma pantalla”. Sí, me van a tener que ver todos los días”, confirmó la conductora mientras bromeaba con parte del staff.

“¿Y es verdad que pediste trabajar con un conductor con el mismo nombre?”, preguntó el Pelado, sabiendo de antemano la respuesta: “Sí, era clave”, le siguió el juego Soledad entre risas, mientras recibía el saludo de los habituales panelistas Guido Zaffora y Gabriel Oliveri, y de la invitadas de la noche, la actriz Malena Guinzburg y la conductora Carla Conte.

Lo concreto es que desde principios de marzo, Fandiño va a acompañar a Guillermo Andino en su nuevo programa de las mañanas del canal de Palermo, en remplazo de Informados de todo. En sus últimos minutos de Santo Sábado la actriz pidió el micrófono para despedirse. Le agradeció al Pelado “por ser mi compañero en este camino en la conducción”, al todo el staff del programa y los directivos del canal: “Este programa va a ser inolvidable para mí, es lo primero que hice en la conducción, algo en lo que quería probarme hace mucho tiempo”, admitió, antes de anunciar su próximo paso: “Voy a seguir en América, gracias por esta oportunidad y gracias por confiar en mí”.

Compartir

Linkedin Print