Luego del pico de mayo, Formosa logró disminuir a menos de tres mil los casos activos de coronavirus

Ayer al mediodía, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, cinco comprovincianos fallecieron y 175 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los decesos fueron de un vecino de Formosa: Marcos de 29 años; un vecino de Herradura: Agustín de 92 años; un vecino de Pirané: Leonardo de 70 años; un vecino de Las Lomitas: Ramón de 71 años; y un vecino de Laguna Blanca: Feliciano de 75 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En las últimas 24 horas, también, se han realizado 5.214 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 175 de ellos resultados positivos a coronavirus con el 3,4% de positividad, en personas de entre 1 año y 92 años de edad, correspondiendo a Formosa: 57 (32 consultas por síntomas, 13 contactos estrechos, 5 por búsqueda activa, 5 consultas por egreso, 2 controles por internación); Ibarreta: 21 (13 contactos estrechos, 8 consultas por síntomas); Pozo del Tigre: 10 (6 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa, 1 consulta por síntomas, 1 consulta por egreso); Pirané: 10 (8 consultas por síntomas, 2 contactos estrechos); El Espinillo: 10 (7 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa, 1 consulta por síntomas).

También en Las Lomitas: 9 (6 consultas por síntomas, 3 contactos estrechos); El Chorro: 5 (3 contactos estrechos, 2 consultas por síntomas); Villa Dos Trece: 4 (3 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); Clorinda: 4 (2 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa, 1 consulta por egreso); El Potrillo: 4 (2 por búsqueda activa, 2 contactos estrechos); General Mansilla: 3 (2 contactos estrechos, 1 consulta por síntomas); Ingeniero Juárez: 3 (2 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa); Subteniente Perín: 3 (contactos estrechos); Laguna Naineck: 3 (2 por búsqueda activa, 1 contacto estrecho); Riacho He He: 3 (contactos estrechos).

De Estanislao del Campo: 2 (contactos estrechos); El Colorado: 2 (por búsqueda activa); Pozo del Mortero: 2 (consultas por síntomas); Laguna Yema: 2 (consultas por síntomas); Villafañe: 2 (contactos estrechos); Pozo de Maza: 2 (por búsqueda activa); General Belgrano: 1 (contacto estrecho); Tres Lagunas: 1 (contacto estrecho); El Quimil: 1 (consulta por síntomas); Los Chiriguanos: 1 (consulta por síntomas); e ingresos desde otras jurisdicciones: 10 (3 de Chaco, 2 de Salta, 1 de Provincia de Buenos Aires, 1 de Corrientes, 1 de Santa Fe, 1 de Entre Ríos y 1 de Mendoza) 2 de ellos decidieron retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos.

Ayer además se dio el alta médica a 279 pacientes recuperados que corresponden a 35 localidades de la provincia.

Los datos acumulados de la provincia al 3 de agosto de 2021, son los siguientes: total casos diagnosticados: 58.167; total pacientes recuperados: 54.090; casos activos: 2.956; fallecimientos por coronavirus: 1.073; casos en tránsito con egreso de la provincia: 48; cantidad de test realizados a la fecha: 898.143 con el 6,48% de positividad acumulada.

Controles

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes: ingresos de camiones de carga: 587; ingresos a la provincia: 630 vehículos y 1.296 personas; control en la vía pública: 7.626 personas y 4.796 vehículos; infracciones: 10 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho: 2; y violación de aislamiento domiciliario de caso positivo: 1.

Reducción de casos activos

Por último, el Consejo señaló que, a partir del avance de la campaña de vacunación, las medidas sanitarias dispuestas y el cumplimiento generalizado de los protocolos por parte de la población, los formoseños “fuimos capaces de reducir considerablemente la cantidad de casos activos en los últimos dos meses”.

El día 28 de mayo, la provincia había tenido el pico de 9.655 casos activos y, luego de dos meses, se redujo dicha cifra a menos de tres mil casos activos.

Sin embargo, los riesgos siguen estando presentes. Los casos positivos de ingresos a la provincia van en aumento, y la mayoría son detectados en los hisopados del quinto día. Al mismo tiempo, en varias localidades del interior provincial continúan verificándose indicadores de alarma epidemiológica.

“Sabemos que no podemos dar oportunidades al virus, porque este no perdona. El costo de bajar los brazos es la pérdida de vidas humanas”, sostuvo el organismo.

Y concluyó: “Sigamos perseverando en los cuidados preventivos, en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y concurriendo a la vacunación cuando somos convocados”.

