Luis Basterra: «Trabajaremos bajo los criterios que nos marca el Modelo Formoseño»

El ministro de Cultura y Educación y precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria Luis Basterra reflexionó ante la proximidad de las elecciones primarias de agosto que definirán los candidatos para ocupar las bancas que se renuevan tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados.

En el caso de Formosa, los precandidatos a diputados nacionales son Graciela Parola, Luis Basterra y Nelly Ramona Daldovo en ese orden. Para el actual titular de Educación, no se trata de una tarea nueva, ya que cumplió esa función durante dos períodos, entre 2011 y 2019.

Basterra dijo que esta nueva precandidatura es “una responsabilidad muy grande que me delega el partido y el conductor Gildo Insfrán, una tarea que es muy importante en este tiempo que se viene, se va a requerir de estar muy precisos en cual es el ámbito legislativo que quede definido a partir del 10 de diciembre”.

Recordó que “cuando asumió Mauricio Macri, la correlación de fuerzas nuestras no pudo impedir el tremendo endeudamiento que generó su gobierno, la conformación del Consejo de la Magistratura, que terminó siendo una aberración en términos de aplicación de la ley en el país”, por lo que anticipó que “trabajaremos bajo los criterios que nos marca el Modelo Formoseño, que es promover el desarrollo equitativo en todo el país”.

En ese contexto, consideró Basterra que en las recientes elecciones provinciales del 25 de junio el electorado volvió a “acompañar al Modelo Formoseño que transformó la vida de los formoseños, viva donde viva” y añadió que “esto tiene que ver con un proyecto y con una persona, el proyecto tiene sus raíces en la doctrina justicialista y tuvo la capacidad de abrirse al pensamiento diverso que tiene una sociedad y representar el interés del pueblo, logrando estos resultados”.

Dijo que en la vereda de enfrente, la oposición ofrece más de lo mismo que ya sufrió el país. “Quizás hay votantes jóvenes que no habían nacido en el 1999, donde esta misma gente, con el mismo pensamiento tuvo resultados horribles, destructivos de la industria, de las vidas, hubieron decenas de muertos en el país producto de los conflictos que generó esta gente, además de una deuda a cien años”, enumeró.

Trajo a colación además que los diputados de Juntos por el Cambio nunca votaron el Presupuesto a favor de los intereses de la provincia de Formosa y añadió que “cuando lo votaron en el año 2016, su patrón (Mauricio Macri) no nos dio un solo centavo, siguió frenando todas las obras”.

Relacionado