Luis Brandoni le pidió disculpas a Ricardo Darín por sus críticas al film Argentina, 1985

Luis Brandoni aseguró públicamente que quiere disculparse con Ricardo Darín por su crítica hacia Argentina. 1985, la película protagonizada y producida por su colega. El actor había dicho que en el filme “hay una ausencia intolerable” sobre el rol de Raúl Alfonsín como una persona clave en la promoción del Juicio a las Juntas.

En ese contexto, el jueves durante el pase del programa de Alfredo y Diego Leuco en Radio Mitre, Brandoni fue consultado sobre aquellas declaraciones que generaron polémica y por las que también respondió Ricardo Alfonsín -hijo del expresidente- y el actor se sinceró al volver sobre sus palabras.

“Estoy tratando de comunicarme con él para pedirle disculpas, porque eso de ‘canallada’ no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije, no se refería a Ricardo Darín. Se refería a la película, no a él”, indicó y aclaró Brandoni sobre el largometraje de Santiago Mitre que fue candidato al Oscar como “Mejor película extranjera”.

Y agregó: “Además, tuvo que ver Ricardo porque fue productor de la película”.

La crítica de Luis Brandoni

“La película cuenta que el gobierno de Alfonsín recurre a las máximas autoridades judiciales de las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo del tema, y las Fuerzas Armadas se niegan a juzgar a sus camaradas. En consecuencia de eso, se ponen a estudiar la forma constitucional de trasladar ese caso a la Justicia Civil y es por esa razón que se constituye la CONADEP. Porque para haber un juicio tiene que hacer acusaciones. Y de acuerdo a la película no hubo acusaciones porque de la negativa de la Justicia Militar a sus camaradas saltan directamente al juicio”, había considerado Luis Brandoni en Bien de Mañana, el programa que conduce Fabián Doman por El Trece.

“La cosa es muy sencilla: omitieron semejante cosa, la presencia de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), porque el partido peronista no quiso formar parte de la CONADEP. Omitieron nada menos que la razón por la cual se pudo hacer el juicio. ¿Cómo se puede omitir de una película donde el promotor, el gestor que hizo todo lo que hizo, pagó el precio que tenía que pagar, fue Raúl Alfonsín? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. A los peronistas no les gusta que aparezca Alfonsín”, expresó el actor que fue diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en 1997 por la Alianza durante cuatro años.

La palabra de Ricardo Alfonsín

El hijo del expresidente, por su parte, indicó que vio el film y que a él sí le gustó. “Me parece una película buena, no es una película con la que se pretende agotar todos los temas. Me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que los demás tengan que hacer la misma, no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones, en todo caso”, aseguró en Vilouta 910, el ciclo de Paulo Vilouta en Radio La Red. “No me quiero enganchar en ese debate”, agregó cuando no quiso describir a qué consideraciones se refería.

Y, sobre los dichos de Brandoni, indicó: “Yo creo que el héroe, si existe, en aquella transición fue la ciudadanía que votó entre dos alternativas. Una que decía que había que derogar la Ley de impunidad más perversa que existía en materia de Derechos Humanos, que fue la Ley del perdón, la Ley del Olvido, que se habían sancionado los militares para disculparse los delitos que habían cometido en materia de violación de derechos humanos”.

Cuando Vilouta le consultó a si consideraba que le faltaba “fuerza” a la figura de su padre en la película, el embajador argentino en España evitó responder y ratificó: “Reitero que lo que debería estar con fuerza es el pueblo. Si no hubiera sido por la ciudadanía, hubiera sido imposible hacer eso. Porque votó entre las propuestas aquella que decía que la Ley se debía derogar”.