Luis Caputo celebró que Molinos diera marcha atrás con la suba de precios

En menos de 24 horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, pasó del enojo a la alegría. Festejó que una alimenticia líder retrotrajo sus precios. “Buena reacción”, escribió esta mañana en X. Y agregó: “Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes”.

Unas 20 horas antes, el titular del Palacio de Hacienda había apuntado a la misma compañía y a Unilever por informarles a las grandes cadenas que aumentarían sus productos entre un 7% y un 12% tras la devaluación del dólar oficial producto de la salida del cepo el lunes.

También hubo otras -como Bunge, Aceitera General Dehesa (AGD), SC Johnson y Softys– que les habían comunicado a los súpers subas en aceites, harinas y derivados, papel higiénico, rollos de cocina y artículos de higiene personal y limpieza para el hogar.

Supermercados se

niegan a aplicar las subas

Pero las cadenas se oponen a convalidar las subas. Rechazarían “listas especulativas” y “aumentos fuera de lugar”, tras los ajustes anticipados que hubo en marzo. El mes pasado, los alimentos subieron un 5,9% versus la inflación general del 3,7% que informó el Indec el viernes, el registro más alto en los últimos siete meses.

Y según el último semanal de la consultora LCG, lo hicieron un 0,8% en la tercera semana de abril, impulsado por la carne, que continuó acelerándose y el aumento ya supera el 8% en lo que va del mes y explica dos tercios de la inflación mensual del rubro. Al respecto, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) afirmó: “Queremos comunicar nuestro firme propósito de no aceptar listas de proveedores que contengan aumentos desmedidos y/o especulativos. Reiteramos que el objetivo es hacer llegar al público productos de la máxima calidad y al mejor precio. Nuestros esfuerzos están orientados a ello”.

“Consideramos acertadas las medidas del Gobierno Nacional, eliminando controles, cepos, multiplicidad de tipos de cambio, etc. Los mercados han respondido positivamente, especialmente en lo que hace a la cotización del dólar”, destacó un comunicado conjunto de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Red Súper Argentinos y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).

“Es una señal positiva que debemos acompañar para que la economía se normalice definitivamente, sin inflación, retomando la senda de crecimiento que abandonamos desde hace más de una década, pero, sobre todo, desterrando la pobreza que sufre más de la mitad de nuestros compatriotas. Vivimos momentos de cambios muy profundos, todos debemos asumir la responsabilidad que nos cabe, Por eso, los integrantes de la Red Súper Argentinos, cadenas regionales y supermercados independientes, presentes en todo el territorio nacional, no convalidaremos los aumentos desmedidos que buscan imponer algunas de nuestras empresas proveedoras”, advirtieron.

“En el marco del compromiso social empresario que asumimos, defender a nuestros clientes es prioritario, por eso no aceptaremos listas de precios con incrementos injustificados, dado que no existen motivos para aumentos masivos e indiscriminados, considerando las actuales circunstancias”, enfatizaron, y agregaron que “queda mucho por hacer, y por eso es imprescindible el aporte de todos”.

Los mayoristas también tomaron la misma postura. “Expresamos nuestro rechazo a listas que están llegando con aumentos injustificados. La liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado. Ya de por sí las empresas operaban con el dólar MEP o Contado con Liqui, que registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar”, argumentó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).

“El nuevo tipo de cambio oficial liberado está orientado a personas físicas, por lo que no afecta directamente la operatoria de empresas. Hacemos un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio”, señaló, y apuntó que “el problema de la economía no es el dólar, sino los impuestos (especialmente los distorsivos como Ingresos Brutos y tasas municipales) y los ‘costos ocultos’ que se trasladan a precios”.

La Cámara de Supermercados Mayoristas (Casma) –que nuclea a empresas como Diarco, Makro, Maxiconsumo, Nini, Vital y Yaguar– expresó su decisión de no aceptar listas con aumentos injustificados. Comentó que “busca defender los intereses de comerciantes minoristas y la capacidad de compra de consumidores, con el propósito de ofrecer la mejor propuesta al precio más competitivo posible” y reafirmó su “compromiso con el normal abastecimiento y la oferta diversificada de productos”. “Estamos convencidos de que es posible alcanzar un equilibrio que permita el desarrollo del consumo masivo y proteger el bolsillo de los ciudadanos”, sumó Jean Poccard, presidente de la entidad. Según la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA), el consumidor ya no convalida toda suba, sino que compara precios y compra solo con promociones. De acuerdo a la última medición de Scentia, el consumo masivo bajó 5,4% en marzo por 15º mes consecutivo y todas las categorías cayeron menos dos: ciertos alimentos y perecederos.

En ese sentido, en otro tuit, este miércoles por la tarde, Caputo festejó que los supermercados rechazaran los ajustes. En un breve, pero conciso posteo en sus redes sociales, el titular de la cartera económica sostuvo: “Hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con lista de precios nueva de Unilever y Molinos con subas de 9% a 12%”.

Las comunicaciones de los nuevos precios en bienes esenciales se dieron pese a la advertencia de Javier Milei del lunes a la noche, cuando cruzó a empresarios y comerciantes sobre el potencial impacto que tendría un traslado al consumidor de la devaluación del dólar oficial, al apuntar que “se van a meter los productos en el o…”.