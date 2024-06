Luis Caputo presentó la segunda etapa del plan económico: «No fijamos fecha para salir del cepo»

El ministro de Economía, junto a Santiago Bausili, el presidente del BCRA, ofreció una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. Más temprano, el Presidente Javier Milei había dicho que se implantaría un nuevo régimen monetario tras la aprobación de la Ley Bases.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, afirmaron “no se fijo una fecha” para la salida del cepo cambiario, sino que se llegará a esa instancia si se cumplen “determinados parámetros económicos”. También explicaron que se acentuará el proceso de transformación de pasivos remunerados del Banco Central en deuda del Tesoro.

Asimismo, confirmaron que continuará el crawling peg del 2% mensual para la actualización del dólar oficial y el dólar blend 80/20 para los exportadores, que les permite liquidar un 20% de sus divisas al “contado con liquidación”.

Caputo explicó que tras una primera etapa de cerrar la emisión para cubrir el déficit fiscal, ahora se inicia una segunda para dejar de emitir para cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA. Una vez cumplidos esos procesos, aseguró el ministro, será el turno de los controles cambiarios: “La salida del cepo es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha, sino parámetros de orden macroeconómico. No queremos sobresaltos en la gente, como una potencial suba del dólar, que genera más inflación, desempleo y todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo”.

“Buscamos que la gente entienda la robustez del programa y que esto nos va a permitir profundizar el proceso de desinflación y de esa manera darnos el tiempo para salir de las restricciones cambiarias cuando las condiciones están dadas”, agregó Caputo.

Caputo y Bausili brindaron este viernes una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda para anunciar una serie de medidas económicas. La conferencia comenzó pasadas las 18 horas.

Los anuncios llegan justo después de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos proyectos que el Gobierno calificó de “fundacionales” para su proyecto político. Más temprano, el Presidente Javier Milei había dicho que se implantaría un nuevo régimen monetario tras la decisión del Congreso.

Luego de la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional emitió un comunicado a través de las redes sociales donde destacó que permitirá “el camino hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron el pasado 19 de noviembre”.

Cómo será el nuevo

régimen monetario

Con muy pocos detalles, Javier Milei adelantó que el nuevo esquema implica detener el crecimiento de la base monetaria, aunque no aclaró los términos en los que se fijará ese objetivo. Algún dato más fue revelado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, pero sigue habiendo varias incógnitas. Lo que sí está claro, según precisaron semanas atrás el Ministerio de Economía y el Banco Central, es que el nuevo esquema será presentado al Fondo Monetario Internacional.

“Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario”, dijo Milei en declaraciones televisivas esta mañana.

“Apuntamos a que la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados. Dentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. La idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminen de desaparecer los remunerados”, agregó el mandatario.

También Adorni habló al respecto en conferencia de prensa. “El Presidente de la Nación ya lo ha dicho, nuestro régimen monetario va a ser en algún momento el de la liberalización total de la elección de la moneda donde cada uno pueda efectivamente elegir en qué moneda quiera comerciar, transaccionar, comprar, vender y manejarse en lo cotidiano”, dijo el vocero.

“Eso seguramente será acompañado con una reforma del sistema financiero y será en tal caso una nueva etapa para la Argentina. Si te referís a si vamos a optar por alguna moneda, no, eso no va a pasar (…) entendemos por supuesto que los argentinos cada uno ya tenemos una elección hecha, pero eso lo vamos a dejar al criterio de cada uno”, declaró ante la pregunta de uno de los periodistas presentes.

Pero más allá de carencia de definiciones que se dieron hasta ahora, la política que está llevando a cabo el ministro de Economía, Luis Caputo, da algunas pistas respecto a la dirección en la que va. Esto es en parte porque, tras la última revisión del programa conjunto acordado con el FMI, Economía anunció que a fines de este mes presentaría al organismo un “marco de programación monetaria”.

“El BCRA continuará conduciendo la política monetaria de manera flexible, prudente y pragmática. A partir del avance logrado en la recuperación de las herramientas de política monetaria y el control de los factores de creación de dinero, se ha previsto, dentro del Acuerdo, la presentación al FMI de un marco de programación monetaria a fin de junio de 2024. El fin de ese marco es contribuir a reducir aún más la incertidumbre al brindar más información sobre el comportamiento proyectado de las variables monetarias consistente con la continuidad del proceso de estabilización macroeconómica”, rezaba un comunicado conjunto entre Economía.

Economía y el Central ya presentaron este marco de programación a los técnicos del Fondo. El contenido se hará público una vez consensuado.