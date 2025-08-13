Luis Caputo:»¿No vendrán estos merda a hacer lío?»

En medio de la campaña electoral, Luis Caputo, atacó a la oposición con duros términos y enfatizó que ninguna ley favorable para el país puede ser sancionada por la conformación del actual.

“Todo el mundo duda: ¿No volverán estos merda a hacer lío?”, señaló Caputo durante una presentación, es un evento organizado por desarrolladores inmobiliarios.

El ministro reconoció que en todos los planos existe la incertidumbre acerca de cómo seguirá la Argentina ante las próximas elecciones. El jefe del Palacio de Hacienda también embistió contra el Parlamento al sostener que “nada que sea bueno para el país puede pasar por ley porque el Congreso quiere que al país le vaya mal”.

Caputo dijo que la actual conformación del Congreso tiene por objetivo que al país “no le vaya bien”.

El ministro aprovechó la oportunidad para insistir en que el Gobierno está estabilizando la macroeconomía y que ahora es el turno de los empresarios de activar la microeconmía.

“La micro está mucho más en los empresarios y en los emprendedores porque la macro da espacio para que ustedes florezcan”, dijo el ministro. Caputo insistió ante los empresarios inmobiliarios que “tienen que convencerse que esta vez es diferente por la macro” y enfatizó que “esta no la vivimos porque Argentina nunca tuvo estos números, y estabilidad macro por decisión política”. En este contexto fue cuando admitió que “todo el mundo duda” porque dicen: “¿No volverán estos merda a hacer lío?”.

Caputo aseguró que si “al gobierno le va bien en las elecciones las cosas se harán más rápido”, pero, en caso de que el resultado no sea el esperado, los objetivos se cumplirán igual “aunque demandará más tiempo”.

El ministro reconoció que, debido al estado actual de la economía, “se tardará mucho tiempo” en recomponer un mercado de capitales profundo para financiar proyectos inmobiliarios, pero aseguró que por este camino se alcanzará en el largo plazo.

Caputo les aconsejó a los empresarios del sector que cambien el chip y en lugar de pensar en “negocios calzados” evalúen inversiones para obtener la rentabilidad de aquí a dos años.

“Si todo sigue de esta forma, en dos años, cuando vayan a comprar un terreno les van a facturar la estabilidad macro, la del dólar y una economía en mejores condiciones”, señaló.