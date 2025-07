Luis Díaz se va del Liverpool al Bayern Munich por una cifra millonaria

El colombiano dejará los Reds y viajará a Alemania para incorporarse al conjunto bávaro, que pagará una importante cifra por él.

Se conoció un nuevo traspaso de peso en el mercado de pases europeo: es el de Luis Díaz, quien dejará de ser compañero de Alexis Mac Allister en el Liverpool y se irá al Bayern Munich por una cifra millonaria.

Según informó el medio deportivo estadounidense The Athletic (propiedad del New York Times), los bávaros llegaron a un acuerdo con los Reds para llevarse al colombiano por 75 millones de euros (65,6 millones de libras; 88,1 millones de dólares).

Se espera que el delantero, que se encuentra en Tokio, ciudad en la que el Liverpool se prepara para afrontar su segundo amistoso de pretemporada en una gira por Asia, viaje en las próximas horas a Múnich, Alemania, para firmar su contrato.

El Bayern Munich ya había realizado una oferta por Díaz de 67,5 millones de euros (58,6 millones de libras; 78,8 millones de dólares) en el comienzo de este mercado de pases, pero el Liverpool la rechazó. En los Reds estaban dispuestos a vender al delantero solo por lo que, consideraban, era su valor total de mercado (alrededor de 70 millones de euros). Es por eso que los bávaros aumentaron un poco más la cifra y, finalmente, lograron llegar a un acuerdo.

A pesar de que Díaz, de 28 años, tenía contrato con el Liverpool hasta el 30 de junio del 2027, le había hecho saber al club que quería marcharse en este período y es por eso que no había sumado minutos en el primer amistoso de la pretemporada, que resultó en una derrota por 4-2 ante el Milan. Pelear por un lugar en el equipo iba a ser difícil luego de un tremendo mercado de pases realizado por los Reds, que aún no tendrían planeado retirarse del mismo.

Así, el nacido en Barrancas, Colombia, se va del Liverpool con 148 partidos disputados, en los que anotó 41 goles, repartió 23 asistencias y cinco títulos (una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield). Estaba en el club desde enero del 2022, cuando llegó proveniente del Porto y a cambio de 45M de euros.

En el Bayern, cuenta The Athletic, admiran la versatilidad de Díaz y lo consideran un delantero que puede desempeñar diferentes roles en la primera línea.

El enojo que tuvieron

los hinchas del Liverpool

con Díaz tras la muerte

de Diogo Jota

Al funeral de Diogo Jota, ex jugador del Liverpool, y su hermano André, que tuvo lugar en su Gondomar natal, Portugal, a comienzos de este mes, asistieron casi todos los futbolistas del club. Uno de los grandes ausentes fue Díaz, con quien los fanáticos se molestaron fuertemente al punto de pedirle que se vaya del Liverpool. Y no fue su inasistencia la que causó el enojo, sino lo que hizo mientras la ceremonia tenía lugar.

Es que el colombiano se mostró ese mismo día en un evento de influencers en Barranquilla, muy sonriente y en videos en los que se lo ve bailando. Y ese contraste entre sus compañeros, muy afectados en el funeral en Gondomar, y el suyo, más bien festivo en su Colombia natal, despertó la bronca de todos los fanáticos del Liverpool.

«Se me cayó un ídolo al ver que la admiración y el respeto no era mutua, con tantas comodidades y no fuiste capaz de ir al funeral», le comentó un usuario a Díaz, en su último posteo en Instagram, que fue para despedir a Jota justamente. «Fuera de mi club», le escribió otro, y así en gran cantidad.

Días después, sí asistió a la misa, llevada a cabo también en Gondomar, donde se mostró respetuoso y dolido, sin poder ocultar sus lágrimas y acompañando a la familia del delantero fallecido.

Las compras y

ventas del Liverpool

Es que el Liverpool fichó recientemente al delantero Hugo Ekitike del Eintracht Frankfurt en un acuerdo por un valor de alrededor de 69 millones de libras (93.4 millones de dólares) por adelantado, con otras 10 millones de libras (13.5M de dólares) posibles en complementos.

Una compra que se suma a la de Florian Wirtz por 100 millones de libras (134M de dólares), que podrían ascender a 116M de la moneda del Reino Unido (poco más de 150M de dólares) si el futbolista cumple ciertos objetivos; y a las de Milos Kerkez, lateral izquierdo de 21 años que llegó por €47.000.000 del Bournemouth, Jeremie Frimpong, marcador de punta derecho de 24 años por el que Liverpool le pagó €40.000.000 al Bayern Leverkusen, y Ármin Pécsi, arquero, que llegó por €2.000.000 (también incorporaron al arquero Freddie Woodman en condición de libre). Además, los Reds manifestaron su deseo de fichar al delantero del Newcastle Alexander Isak

Esta es la quinta salida de un futbolista del Liverpool en este mercado de pases: ya se fueron, también, Jarell Quansah (al Bayer Leverkusen por 40 millones de euros), Caoimhin Kelleher (al Brentford por 20M de euros), Trent Alexander-Arnold (libre al Real Madrid) y Nathaniel Phillips (3.5M de euros al West Bromwich Albion).

Los campeones de la Premier League también están abiertos a vender a Darwin Núñez en este mercado de pases mientras que Harvey Elliott ha dicho que «revisará»su situación en el club en medio de una feroz competencia por los puestos.