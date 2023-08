Luis Miguel anunció 50 nuevos shows en toda América y Europa tras su regreso a los escenarios

El anuncio fue confirmado por el promotor mundial del tour de El Sol de México, Marcelo Figoli, quien anticipó la expansión de la gira debido a la abrumadora respuesta de los seguidores

El rotundo éxito de “El Sol de México” tras su vuelta a los escenarios, que se materializó por el absoluto sold out de los 65 shows de su gira “Luis Miguel Tour 2023″, en América Latina, llevaron a que, el afamado cantante sume 50 conciertos más en todo el continente, e incluso por Europa, con fechas se extenderán hasta el próximo año 2024.

El anuncio fue confirmado por el promotor mundial del tour de Luis Miguel, Marcelo Figoli, quien anticipó la expansión de la gira debido a la abrumadora respuesta de los seguidores.

La extensión de la gira, bautizada como “LUIS MIGUEL TOUR 2024″ dará inicio en Santo Domingo, República Dominicana el próximo 20 de enero y se extenderá hasta el mes de junio.

Estas nuevas fechas -anunciadas por Fenix Entertainment y CMN el pasado 7 de agosto- llevarán de vuelta al Sol, a países como Argentina, donde inició la actual gira el pasado jueves 3 de agosto con 10 fechas totalmente agotadas en el Movistar Arena, pero para consuelo de quienes no pudieron acceder a los tickets, LuisMi ya anunció que el próximo 8 de marzo de 2024 ofrecerá un gran concierto en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, mientas que el 14 de marzo se presentará en la provincia de Córdoba.

Luis Miguel sumó a esta nueva agenda países como Venezuela, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

A los 53 años, Luis Miguel ha demostrado que sigue más vigente que nunca a nivel mundial. Gracias al éxito de su serie biográfica en Netflix y sus presentaciones en todo el mundo logró ingresar con canciones y discos pasados a los primeros puestos en las listas de iTunes y Apple Music en países como México, Argentina, Chile y Qatar.

Además, de triunfar en el plano laboral con este tour mundial, está en pareja con Paloma Cuevas, una diseñadora española que en este momento lo acompaña en Buenos Aires. En su segundo show, el artista hizo una declaración de amor a su actual novia mientras cantaba el popular tema “Cucurrucucú Paloma”. Aunque no se la pudo ver, él miraba hacia el costado del escenario y le hizo un guiño a su amor que no pasó desapercibido. A capela, con todo el escenario a oscuras y un halo blanco de luz iluminándole, Luismi repitió en varias ocasiones el nombre de Paloma, haciendo gala de su excepcional técnica vocal.

Cabe destacar que el artista ha roto récords de asistencia en cada una de sus giras mundiales y ha recibido numerosos premios. En el Auditorio Nacional, el foro más importante de México, estableció récords de asistencia con 226 presentaciones en este escenario. También ha sido reconocido por tener la gira más larga y taquillera que un artista latino ha realizado, Luis Miguel Tour, iniciada en el 2010, la cual duró tres años y presentó 223 shows en todo el mundo.

La espera y la expectativa se habían acumulado, y los fans respondieron con entusiasmo, incluso realizando actividades conmemorativas y muestras de apoyo en torno a su visita.

Esta noticia emociona a sus seguidores en todo el mundo, quienes esperan ansiosamente experimentar el talento y la presencia cautivadora de uno de los artistas más icónicos de la música latina.

