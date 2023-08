Luis Miguel se acercó a saludar a las fanáticas que lo fueron a despedir a Ezeiza

La locura por la presencia de Luis Miguel en la Argentina fue total. El artista agotó diez Movistar Arena y ya planea su regreso al país en el 2024. Si bien se mostró carismático y con un talento innegable arriba del escenario, durante todo este tiempo el cantante se caracterizó por mantener distancia con sus fans y con la prensa local. Aunque en las últimas horas, ocurrió un hecho que quedará en el recuerdo de algunas integrantes de su club de fans oficial: pudieron verlo, abrazarlo y tomarse fotos con él.

Jorgelina, Mariana, Sonia, Marlene, Silvina, Pamela, Marcela, Diana, Nori, Daiana y Lala, son las principales ideólogas del club de fans oficial de Luismi y la última vez que las chicas pudieron verse con el cantante fue en 2002, hasta ahora que lograron reencontrarse con él. Desde ahí, comenzaron a planear ideas para llamar la atención de él como por ejemplo, ir siempre vestidas de celeste a los shows.

En diálogo con Teleshow, Jorgelina que es presidenta de “Tengo todo excepto a ti”, dio detalles del encuentro que hubo entre el cantante mexicano y sus seguidoras. “Esto fue el viernes a la noche tipo doce, recién estoy llegando a mi casa, estoy sin dormir”, comenzó diciendo la mujer que se quedó toda la madrugada despierta y arribó a su hogar a las diez y media de la mañana del sábado. Además, contó: “Esto fue en Ezeiza, en la parte de vuelos internacionales. Salió del show y se fue a Chile pero antes nos vio a nosotras”.

Por su parte, Jorgelina dio detalles de cómo es el artista con sus fanáticas, tras las especulaciones que circularon sobre si realmente era él o un doble. “Todo fue hermoso, él muy humano, carismático. En un momento me dio miedo por él, porque éramos muchas, pero por suerte salió todo bien. Fue impensado esto que pasó, una locura. Nos dio las gracias a todas .Fue un momento único”, reconoció emocionada.

“Esto nos superó en expectativas, fue un broche de oro gigante, no pensé que iba a salir así caminando como un ser humano normal. Fue una locura. Además de lo agradecido que estaba, el hecho de conectar ahí con nosotras, mirándonos. Independientemente del show, nos superó todo y valió la pena el esfuerzo”, concluyó la fan número uno de Luis Miguel.

Cabe destacar que antes de que se dé este encuentro, tanto la presidenta como el resto de las miembros del club, llevaron adelante un cronograma de distintas actividades que planearon entre todas para vivir la previa de cada uno de los shows que el artista iba a brindar en Buenos Aires: los cuales fueron diez en el Movistar Arena.

Tras llamar la atención del Sol de México en varias oportunidades, él les agradeció de esta forma antes de irse del país. “Todo está hecho con mucho esfuerzo y a pulmón. La idea es hacer ruido. Tenemos la virtud de ser creativas y siempre buscamos sorprenderlo”, había dicho Jorgelina en su momento también en diálogo con este medio cuando recién iniciaban la planificación de todas sus juntadas a comienzos de abril.

Hace unos días, por ejemplo, el artista tuvo un gesto similar pero en pleno show: detuvo su concierto para bajarse del escenario y saludar con un beso a una especial mujer del audiencia. Nada más ni nada menos que Mirtha Legrand quien estaba con toda su familia en primera fila. La diva argentina de 96 años recibió no sólo tres besos del cantante y un saludo especial, sino también una rosa blanca, en medio de las ovaciones y los aplausos de toda la audiencia emocionada por lo que estaba pasando.

