Luis Naidenoff: “Discutir el liderazgo en JxC nos llevó tiempo y esfuerzo, y la sociedad exigía otras cosas”

Aliado a Patricia Bullrich previo a las PASO, Luis Naidenoff busca renovar su banca en el Senado Nacional, luego de un desempeño difícil de Juntos por el Cambio en Formosa, donde quedó como tercera fuerza detrás de Javier Milei. Durante una entrevista con Infobae, el dirigente radical apuntó contra el Gobierno y consideró que la campaña hacia el 22 de octubre será clave para mostrar los proyectos de cada candidato y la posibilidad efectiva de implementarlos.

Según su mirada, la gestión de Alberto Fernández es “la peor del ‘83 a la fecha”, y agregó: “No recuerdo un Gobierno tan distante del día a día de la gente”. De todos modos, hizo una autocrítica sobre el rol de Juntos por el Cambio: “Fue una fuerza que discutió una primaria muy potente, con dos perfiles diferenciados, y perdió ese sentido de lo que estaba pasando realmente”.

— ¿Cómo cree que va a ser la elección en Formosa, donde se postula para renovar la banca en el Senado?

— El desafío no pasa por renovar una banca. En Formosa están dadas las condiciones para crecer, creo que nosotros ingresamos a un terreno electoral absolutamente distinto. Lógicamente que los resultados fueron una sorpresa porque ni el Frente de Todos, con Sergio Massa, obtuvo los votos que se esperaban, ni tampoco nosotros ser desplazados, en este caso, por la fuerza de Javier Milei en la provincia. Quedamos a muy pocos votos entre el segundo y el tercero. Pero ¿por qué el escenario es distinto? Porque creo que las PASO fueron la primera etapa donde se dio una expresión de los ciudadanos marcando, no solamente una situación de cansancio de todo, sino fundamentalmenteun mensaje muy fuerte a la política para que la política reaccione.

Y ahora viene otra etapa, es decir, la etapa de las definiciones, la etapa de mostrar qué hay detrás de cada candidato y el cómo. El cómo es fundamental en la Argentina, es central. Es decir, yo puedo tener ideas, fuerzas para transformar el país, puedo decir que algunos son o fueron parte de un fracaso colectivo, pero no hay que subestimar la inteligencia de la sociedad argentina y de aquí en adelante se va a definir con equipos, con programas y con espalda lo que cada uno tiene que exhibir para – no solamente llegar al balotaje- sino también cambiar el gobierno que es un hecho, este gobierno se va. Y creo que en Formosa más que sostener, nosotros vamos a crecer porque confiamos en el liderazgo de Patricia y fundamentalmente porque no se trata de Juntos por el Cambio de exhibir un potencial individual sino un verdadero proyecto colectivo con espalda en equipos. Los equipos son centrales para la Argentina que se viene.

Luis Naidenoff apuntó contra el kirchnerismo:» La irresponsabilidad y el descaro es la marca registrada de este Gobierno»

— ¿Le parece que la política reaccionó al mensaje de las urnas?

—Hay algunos que sí tienen una lectura clara de la realidad y otros que intentan de alguna manera decir ‘bueno, lo que pasó tiene que ver con un efecto bronca’. No, yo creo que hay algo mucho más profundo que no lo observamos con nitidez y que tiene que ver con un sistema, un sistema político que no ha dado respuestas a lo largo de los años con una enorme frustración colectiva de la sociedad que viene de la mano fundamentalmente del fracaso del gobierno de Alberto y de Cristina. Yo siempre digo que es el peor gobierno que recuerde la democracia del ‘83 a la fecha, pero no recuerdo un Gobierno tan distante del día a día de la gente. Pasó la elección de medio término, el Gobierno obtuvo una derrota, tampoco reaccionó el Gobierno y Juntos por el Cambio, que fue una fuerza que discutió una primaria muy potente con dos perfiles diferenciados, perdió ese sentido de lo que estaba pasando, de lo que estaba pasando realmente.

— A raíz de esa interna de Juntos por el Cambio, ¿Peligra la unidad?

— Discutir el liderazgo dentro de la fuerza nos llevó un tiempo y un esfuerzo donde la sociedad exigía otras cosas. El desafío que tenemos nosotros no arranca en el 2024, el desafío arranca ahora. La gente quiere respuestas ahora. Y lo que tenés que mostrar en el ahora es que detrás, definido el liderazgo, que está Patricia, indiscutida, ganamos, terminaron las PASO, ingresamos a otra etapa. El ahora es lo que tenés que exhibir. Equipo económico, equipo en materia de relaciones exteriores, cuál es la visión que tenés de la Argentina y cómo se inserta en el mundo. Si Juntos por el Cambio logró cohesión y amplió su espacio después de la derrota electoral del 2019, yo no soy apocalíptico en esto, veo a Juntos por el Cambio administrando diferencias como toda coalición, hay que acostumbrarse a las coaliciones en la Argentina, pero el desafío es militar, es trabajar, fortalecer los márgenes para estar en el balotaje como hoy estamos y ganar, y cambiar el gobierno y cambiar la historia política en la Argentina.

— ¿Incluso con los coqueteos de Mauricio Macri con Javier Milei no hay riesgo?

— Nosotros tenemos un desafío que es ganar. No esta riesgo la coalición. Juntos por el Cambio va a gobernar, si todo sigue así, 10 provincias en la Argentina. Y hoy tenemos, con el triunfo en Santa Fe, 4 provincias gobernadas por la Unión Cívica Radical. Y en cada provincia donde gobierna Juntos por el Cambio, hay en algunas 15, en algunas 24 partidos que son coaliciones locales. Es decir, en la UCR tenemos experiencia, gestión y aplomo y somos una herramienta fundacional de este espacio de Juntos por el Cambio. Y hoy tenés el liderazgo en la fuerza que se definió. Mauricio Macri es un ex presidente, lógicamente que como todo ex presidente tiene un rol fundamental para la fuerza política, pero hoy el rol central, quien debe liderar y lidera, conduce con coraje, con decisión, con experiencia, es Patricia Bullrich. La política está en deuda con muchas cuestiones desde lo social, en materia del mercado laboral en expectativas fundamentalmente, pero tampoco se sale del fracaso o del caos saltando al vacío y esa es la docencia que tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio.

El senador radical descartó la posibilidad de una ruptura en Juntos por el Cambio

— ¿Votar a Milei es un salto al vacío?

— Hay tres elementos que fueron convocantes por el cual muchos acompañaron a Milei: el concepto de casta, la dolarización y la portación de armas. Más allá de lo emocional, no me quiero quedar con la bronca porque si no es una simplificación decir ‘lo votaron por bronca’. Vamos a decir qué hay detrás del candidato. Dolarización: nunca en la Argentina he observado en los últimos años un candidato con tantas contradicciones en 20 días de campaña. Nos habló de la dolarización, después en un programa de televisión te dice que la dolarización es un invento de Juntos por el Cambio porque él no pretende dolarizar. Vamos a la segunda herramienta. Bueno, ante la inseguridad, libre portación de armas. Nosotros estamos obviamente en desacuerdo porque no cualquiera puede portar un arma. La casta: ¿Quiénes son los que acompañan a Milei? Menem en La Rioja. En lo económico, todo el equipo de los 90.

— ¿Juntos por el Cambio va a apoyar la eliminación del Impuesto a las Ganancias que va a enviar Sergio Massa al Congreso?

— Estamos hablando creo menos del 10% de los mejores ingresos de la Argentina para ese sector. ¿Cuál es la contracara? Que al 100% de los trabajadores vos lo estás matando con la inflación. Entonces vos no atacas la cuestión de fondo. Y si tenés que hablar de los que no van a pagar ganancias en el futuro, el costo del Estado lo absorbe con mayor emisión. La irresponsabilidad y el descaro es la marca registrada de este Gobierno. Todas las medidas no solamente son cortoplacistas o un plan como algunos denominan platita para llegar, sino que realmente no le importa al país, porque el país no es que va a estallar en el futuro, el país ya estalló con 150% de inflación, con el nivel de desesperación, el nivel de cansancio que tiene la sociedad entonces, el descaro, la irresponsabilidad, la falta de respeto al ciudadano es lo que caracterizó al Frente de Todos en estos cuatro años.

— ¿No lo van a apoyar en el Congreso entonces?

— Ni va a llegar. Es pura saranza. Es un anuncio de campaña para ver qué pasa en función de acá el 22 de octubre. Es subestimar también la inteligencia de la gente.