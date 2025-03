Luis Ojeda: «El Motocross es un deporte de inteligentes»

El correntino de Ita Ibate, Luis Ojeda, será una de las grandes figuras del regreso del Mx Norte este fin de semana en Formosa. Así vive la previa al gran evento y además nos cuenta sobre su pasión por el Motocross.

Ojeda fue campeón en el 2024 y asi lo vivió: «Corri durante muchos años motocross pero había dejado durante 4 años y el desafío era volver y hacerlo de la mejor manera posible. Creo que la mayor satisfacción de volver fue no sólo ser campeón sino regresar y hacerlo de una muy buena manera. El año 2024 lo empecé muy bien y eso me motivó para seguir creciendo. Hoy a mis 44 años todo cuesta el doble. Las lesiones, las fracturas, todo lleva una recuperación mayor. Por eso valoro mucho el título».

«Mis objetivos son seguir enseñando y seguir aprendiendo. Estoy corriendo el Motocross de Misiones, voy a estar en el Mx Norte y quiero correr en Córdoba. A su vez entreno a dos nenas de 10 años. Es clave estar en sus día a día, en su progresos y enseñarle todo lo que uno pueda. El Motocross no es un deporte de machos es un deporte de inteligentes» manifestó el correntino.

Sobre el Swagemakers Park, Luis dijo: «Es un circuito mixto por decirlo de una manera porque se corren juntas varias categorías. Están las del Mx Norte y las del formoseño. Entonces hay distintas motos, con distintas cilindradas, diferentes suspensiones. Hay desde una 110 o una 200, 250 hasta llegar a una pura, que está claro realiza saltos más técnicos. Esta bueno que se apunte a la integración de todas las categorías para tener un mayor caudal de motos».

«El crecimiento del Mx Norte es sin dudas algo altamente positivo. Antes había muchas competencias en la región que por una cuestión u otras se fueron perdiendo y el Mx Norte en cierta forma volvió a unir a la región del Motogross. Esta iniciativa desde Formosa hizo que los pilotos que quedábamos no emigremos a otros lugares. Se le pone mucho empeño y eso es muy valorable» destacó Ojeda.

Para cerrar Luis subrayó: «Es un deporte que exige al deportista llevar una vida saludable, ordenada. El trabajo, el gimnasio, la coordinación, la alimentación, todo va de la mano. Uno va arriba una moto con 60 caballos de fuerza y con 5 controles. Tenes arena, tierra, barro, cada vuelta cambia algo del trazado y eso lo hace algo único y espectacular».