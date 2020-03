Luis Scola: «No sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos, lo último que estoy pensando es en eso»

Compartir

Luis Scola, capitán y emblema de la selección argentina de básquet, anunció que no puede confirmar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de su reprogramación para el año próximo.

«No sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos. Pasaron tantas cosas y van a seguir pasando que todo pasó a un segundo plano. En lo último que estoy pensando es en eso», enfatizó el actual jugador del Olimpia Milano de Italia en una teleconferencia en el programa Confinados sin Básquet.

«Queremos que la gente, las ciudades estén bien, que el mundo vuelva a la normalidad. Después vemos si juego un partido o un torneo», agregó el pivote que el próximo 30 de abril cumplirá 40 años.

El Olimpia Milano le dio libertad de acción a todos sus extranjeros para pasar la cuarentena cerca de su familia. Si bien la mayoría de la plantilla volvió a su país de origen, Scola se quedó en Milano junto a su familia.

«Por suerte tengo un gimnasio acá en mi casa en Milano, también en Argentina. Ojalá estuviera allá porque también tengo cancha de básquet. No es lo mismo, pero intentamos mantener el peso y una vida sana. Es difícil porque no sabés cuándo será el próximo partido. No sabe para qué y para cuándo se entrena», explicó.

«Después del Mundial de China no tenía pensado jugar. Se lo había dicho a mi agente de Argentina, Claudio Villanueva, pero también al de China y al de Estados Unidos. Quería concentrarme en el Mundial y puse toda la energía ahí. Pero durante el Mundial, Emanuel Ginóbili me preguntó si iba a jugar y le contesté esto mismo, y él me dijo que Ettore (Messina), estaba como técnico en Milán. Me llamó y acá estoy», sostuvo al explicar su decisión para esta temporada.