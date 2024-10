Luis Suárez contra Bielsa: “Me duele lo que se está viviendo en la Selección”

Luis Suárez expresó fuertes críticas al manejo del grupo de la Selección Uruguaya que tiene el entrenador Marcelo Bielsa desde un punto de vista humano, y dijo que los integrantes de la Celeste no están disfrutando de ser parte del combinado nacional.

El atacante de Inter Miami, que se retiró de la Celeste tras el partido contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, dijo que mantuvo una relación “solo profesional” con Bielsa y que su despedida se vio influida por el mal ambiente que ha generado en la interna de Uruguay, según expresó durante una entrevista con el programa “De fútbol se habla así” (Directv).

El Pistolero manifestó que los reclamos hacia Bielsa se deben a la parte humana y el vínculo que tiene hacia jugadores y funcionarios del Complejo Uruguay Celeste. “A la hora de tomar decisiones como entrenador, sobre quién juega, a quién citás, tomá las que quieras, pero Uruguay es esto. Durante muchos años los que convivimos desde 2007 trabajamos mucho para que el Complejo creciera y tenga lo que tiene hoy en día, y duele que no se pueda disfrutar de todo eso. Ves que los jugadores van y no disfrutan. Ves que en sus equipos se divierten, sonríen y no lo hacen en la Selección, no lo están disfrutando. Me duele eso que está viviendo la Selección, y hay compañeros que no lo van a salir a decir, y es entendible”, comentó Suárez.

Añadió que a los funcionarios no se les permite tener contacto con los jugadores por fuera de lo que implica su tarea, y que tanto Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), como Jorge Giordano, gerente de Selecciones Nacionales, estaban al tanto de la incomodidad de los futbolistas. “Me duele que lo diga yo, pero lo permitieron Alonso y Giordano a eso. Fueron ellos los que le dieron esa autoridad para tener ese trato con el personal”, indicó.

Suárez detalló que en los días de convivencia durante la Copa América se vivieron muchas situaciones que generaron roces, una de ellas, un pedido del plantel hacia Bielsa para que “por lo menos les dijera buen día”. “Ahí ya había discutido con Agustín Canobbio. Como capitán en ese momento, les dije que iba a hablar con el entrenador, le dije a Giordano que quería hablar con Bielsa para decirle que estábamos todos en el mismo barco. Me senté frente a él, hablé unos cinco minutos, le dije que lo apoyábamos, que respetábamos sus decisiones… Me miró y me dijo ‘muchas gracias, Luis’. Me levanté y me fui. No me contestó nada a los cinco minutos que hablé. No conseguí ninguna respuesta. A partir de ahí acepté que tenía que quedarme callado en todo momento y respetar lo que dijera hasta que yo siguiera mi camino y tomara una decisión sobre qué iba a hacer en la Selección”, dijo el goleador histórico de la Celeste.

La situación de Canobbio, que tras manifestar su enojo en el último partido de la Copa América no volvió a aparecer en las convocatorias de Uruguay, se debió a que el delantero de Athletico Paranaense “se sintió menospreciado”, dijo Suárez. Si bien se manejó la versión de que se debía a que Bielsa había utilizado a Canobbio como alcanzapelotas en un entrenamiento, el Pistolero aclaró que no fue así, sino que lo hizo hacer lo que hacían los sparring. “Había tres sparring de la Sub 20 y a Agustín lo puso a hacer los pases que durante la mitad de la Copa dieron los sparring, y a ellos a hacer los movimientos que tenían que hacer los jugadores. A un jugador que está en los 26 convocados de una Copa no lo podés hacer partícipe como si fuese un sparring. Eso molesta, lo entiendo a Agus en esta. Bastante se contuvo y es normal que llegara a esa situación”, indicó. A su vez, Suárez relató que en el torneo pasó que los suplentes que no habían tenido minutos tras un partido entrenaran solamente con el preparador físico, sin siquiera un ayudante de Bielsa observando sus movimientos.

Otra situación que detalló el atacante fue la que vivió Darwin Núñez en el entretiempo del partido contra Argentina en La Bombonera, tras recibir algunas críticas por parte de Bielsa. “Lo vi a Darwin lagrimeando y le dije: ‘vos estás acá por mérito tuyo, por lo que trabajás, sos goleador y sos el mejor. Tenés que seguir así, olvídate de lo que digan los demás. Lavate la cara, salí y rompela’. Por eso cuando hizo el gol fui el primero al que saludó. Para mi Darwin necesita cariño, que lo estén apoyando y contención, no otras cosas. Me crucé con el entrenador en el pasillo y me dijo: ‘no lo estamos ayudando con esas cosas’. Quedé descolocado, y le dije que yo tenía que apoyarlo. Después del triunfo, Bielsa me saludó y me dijo: ‘¿sabés que pasa? Si no le hablo así… Viste lo que corrió en el segundo tiempo’. Y yo le dije mi parte era contenerlo”, contó.

Suárez también dijo que todo esto no dañó la unión del plantel entre sí, sino que “al contrario, lo hizo más fuerte”. “Nahitan [Nández] me decía: ‘tiene suerte que tiene un grupo humano muy bueno y que el plantel está unido”, comentó. Otro hecho que generó unión entre los futbolistas se dio cuando, según relató Suárez, uno de los ayudantes de Bielsa les pidió que no saludaran al público uruguayo presente en la entrada del hotel en una de las ciudades de Estados Unidos durante la Copa América. “Me paré en el ómnibus y dije: como capitán, por agradecimiento a la gente, paramos todos, muchachos, y lo hicimos. Al otro día, el entrenador habló de que el uruguayo es esto, que compite y que juega por la gente… Nos miramos entre todos como diciendo: ¿cómo por la gente si nos pediste que no saludemos? Es fácil hablar y que la gente escuche lo que quiere escuchar, pero no son verdaderamente las historias y eso me duele mucho”, indicó.

Sobre su decisión de retirarse de la Selección, medida que también tomaron otros como Edinson Cavani, Diego Godín, Fernando Muslera o Matías Vecino, el Pistolero dijo que habló con Cavani y que ambos coincidían en la visión de cómo había sido lo que vivieron en esta etapa. También se refirió a la situación de Vecino, y dijo que, aunque no habló con él, también creía que venía por ese lado. “Que un jugador de 29 o 30 años tome esa decisión, es porque llegó a un límite de sentirse ninguneado, menospreciado. Y que no sorprenda que pueda haber más casos”, expresó.

Consultado sobre por qué había decidido hablar sobre esto ahora, dijo que se quería expresar pero no encontraba el momento para hacerlo, pero las palabras de Bielsa sobre él en su última conferencia le habían chocado. El DT había alabado de gran forma el juego y la capacidad del Pistolero, y Suárez dijo que le llamó la atención que a nivel interno nunca le hubiera hecho llegar nada parecido a él.