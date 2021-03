Luis Ventura habló de la internación de su hijo Antonio por problemas neurológicos

Compartir

Luis Ventura vivió un momento complicado cuando estaba en medio de un programa en vivo y se enteró de que su hijo menor, Antonio, de seis años, iba a ser internado por problemas neurológicos. El periodista de América contó que había recibido un llamado telefónico de la madre del pequeño, Fabiana Liuzzi.

“No es algo grave. Estamos en presencia de un chico de maduración prematura, seismesino, todo eso lo convierte en un ser especial. Esto trasciende porque a mí me agarra un llamado de la mamá, en pleno aire, diciendo que lo iban a internar”, aseguró el conductor de Secretos Verdaderos en un audio que le mandó a su colega Pía Shaw, panelista de Los Ángeles de la Mañana.

“Tiene un cerebro que genera mucha electricidad. Entonces, cuando el cerebro se pasa de la asistencia eléctrica que tiene que pasar, él irrumpe en crisis. Entonces, estamos tratando de alguna u otra manera controlar ese aspecto”, explicó el también panelista de Fantino a la tarde, programa que conduce Alejandro Fantino por la pantalla de América.

Luego destacó que Antonio “tiene un gran poder físico, pero el cerebro ordena y empodera todo lo que es su organismo”. Además señaló que le están realizando una batería de estudios, entre ellos, un control eléctrico de cómo funciona el cerebro. “Ya es el cuarto estudio que se le hizo con respecto a esto y se le va a hacer todo una serie de exámenes para ver cómo se encuentra. Porque muchas veces las descargas eléctricas de su cerebro son muy fuertes y eso lo lleva a potenciar una hiperquinesia, lo acelera, lo hace muchas veces lastimarse su propio cuerpo”, agregó.

Debido a sus problemas neurológicos, el pequeño está siendo tratado por especialistas reconocidos en la Argentina, el neurólogo Facundo Manes y por instituciones especializadas en este tipo de patologías, como Ineco y el Instituto Fleni. “Es la vida que nos toca vivir, es la vida que nos designa Dios y es lo que me tocó adentro de la mochila. Así que estamos encarándolo, tratando de salir adelante; anoche lo dejé dormidito y estaba mucho más calmado y controlado”, manifestó el periodista.

Ventura señaló que no es la primera vez que su hijo debe ser internado por complicaciones en su cuadro de salud: “Supongo que toda esta semana será de internación y estudios, esa es la realidad. De no haberme sorprendido en pleno aire de Fantino, nadie se hubiera dado cuenta porque ha tenido otras internaciones y otros tipos de cuadros que nos ha llevado una postura médica en silencio”.

Por último, la periodista Pía Shaw afirmó: “Quienes conocemos a Luis sabemos que estos episodios suceden dos o tres veces al año. Pero como fue en vivo, él salió a explicar. Lo tratan (a Antonio) en Buenos Aires hace muchos años”.

