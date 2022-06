Luis Ventura le contestó a Jorge Rial: «Me cuesta renunciar a 40 años de amistad»

Compartir

Después de la entrevista que el exconductor de Intrusos le dio a Teleshow, el periodista le respondió en A la tarde

“Seguramente nos vamos a amigar. Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato”, le dijo Jorge Rial a Teleshow sobre su vínculo con Luis Ventura.

Socios inseparables en el periodismo de espectáculos, rompieron relación en 2014 luego del cisma que generó la noticia del hijo extramatrimonial de Ventura. “Seguramente se va a dar una reconciliación, pero tiene que ser naturalmente. Yo no quiero que me insistan ni que me ofrezcan una nota o una tapa con Ventura. Nos encontramos 500 veces ya, nos abrazamos, charlamos. Después, tenemos diferencias: APTRA, Martín Fierro. Pero es para la gilada eso, no es contra él”, ahondó Rial.

Este lunes, en la emisión de A la tarde, programa que conduce Karina Mazzocco y en el que Ventura es parte del panel, se emitió ese fragmento de la entrevista. Y Luis respondió “No se lo acepto, me dijo gordo”, comenzó diciendo a modo de broma. Y luego agregó contundente: “Yo no tengo que poner fecha para reencontrarnos porque yo nunca me peleé. Me pegó un voleo en el cu…”..

“Pero eso no está mal, porque en varias oportunidades yo ofrecí mi renuncia, mi alejamiento. Pero el que no quería soltar él. Siempre fue así. Yo había renovado con América hacía pocas semanas, me habían firmado contrato por dos años. ¿Para qué me hicieron firmar contrato si me iban a pegar un voleo? Pero tampoco me ofende”, insistió Luis. Y, al ser consultado sobre si su despido había sido decisión de Rial o del canal, agregó: “Nunca me quedó claro, porque él nunca me dijo que me rajaba. Lo que me dijo es que me daba una licencia para cuidarme”.

“Yo estoy en América porque me fue a buscar Rial y me dijo: ‘Yo te aseguro 10 años de pantalla y de laburo. Íbamos 14 cuando me raja. No está mal si me quería echar. Lo único, avisame: tengo dos pibes, tengo un hogar que sostener… Además, la excusa que puso no estaba buena. Me dedicó el quinto capítulo de su libro para hacerme mierda”, se explayó el periodista.

Acerca de una posible reconciliación, dijo: “Yo no estoy peleado. Me está debiendo un café. Cuando yo le pedí una explicación si era necesario escribir un libro con mi familia, él me dijo: ‘Nos sentamos a tomar un café’. Eso no se lo perdono. Y se lo dije en la cara, no se lo mandé a decir. ‘Perdón’, me contestó. ¿Qué me iba a contestar?”.

Por último, Ventura le guardó un resto de cariño a su ex coequiper. “Yo no puedo después de tantos años… y te lo digo porque esto está refutado por mis hijos y por muchos integrantes de mi familia, que dicen que soy un pelot… Y lo soy. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Que vaya en contra de esto?”, dijo señalándose el corazón. “Acá se siente lo que uno quiere vivir. Y yo a los amigos los quiero o no los quiero. Yo aprendí a quererlo. Me cuesta renunciar a 40 años de amistad. A este pibe yo le daba de morfar, le conseguía cosas”, cerró Ventura sin querer agregarle más al tema.

