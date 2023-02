Luis Ventura reveló que sufrió un episodio de acoso sexual en sus comienzos en la TV

En el comienzo de A la tarde (América), Karina Mazzocco y su equipo se disponían a tratar uno de los temas que viene ocupando las primeras planas del mundo del espectáculo. Es que días atrás, Georgina Barbarossa reavivó el episodio de abuso sexual que sufrió trabajando con Jorge Porcel.

“Era una persona muy desagradable, y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar”, recordó la conductora de A la Barbarossa. “No teníamos un mango con el Vasco y no le dije nada porque lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada y las cosas que me decía. Embarazadísima. Eso se llama ‘pan amargo’, señores”, agregó en diálogo con Marcelo Polino en Polino auténtico.

A raíz de sus dichos, exvedettes como Sandra Villarruel y Sandra Míguez salieron en su defensa, y admitieron haber sufrido abusos de parte del capocómico. Por su parte, Amalia Yuyito González, se diferenció de los testimonios: “Yo sé que muchas chicas han tenido muchas experiencias diferentes con Porcel, no muy buenas y yo las respeto y les creo”.También debo ser honesta y decir que no fue mi caso, jamás en la vida me maltrató”, afirmó en el mencionado envío.

En este contexto, se disponían a establecer una comunicación con Silvia Peyrou para que brinde su testimonio. Pero antes, Luis Ventura, integrante del panel, rse refirió a aquellas épocas y sumó un episodio que sufrió durante sus comienzos en el periodismo. “No se denunciaba porque a lo mejor se vivía de una manera menos traumática, porque todo el mundo jugaba su partido”, contextualizó el periodista. “¿Cuál, el que te abusen?”, replicó su compañera Diana Deglauy. Y Ventura respondió con un relato de su propia historia personal.

“Yo lo he sufrido en un canal de televisión y con un productor de primera división”, afirmó, y se explayó en el testimonio. “Estaba recién casado, era muy jovencito. Fui a trabajar como productor a un programa con estelaridad dentro de la programación de Canal 7. Me llevó una gran figura que es gran amigo mío. Pero dentro de ese organigrama, de esa pirámide laboral, había alguien que a lo mejor me estaba mirando con otros ojos”, agregó.

Ventura contó que él no tenía experiencia para hacer aire, ya que venía de la prensa gráfica. “Sin embargo, el primer día me mandaron a hacer una nota jodísisima: la viuda del Tomate Pena”, reveló en referencia al futbolista que falleció en un accidente doméstico. “La nota la grabé 13 veces, me temblaba la voz, el pulso, no tenía experiencia. Pero como tenía que llevar el manguito a la casa, me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a trabajar”, añadió.

“Un productor me empezó a dar mucha cámara, mucha pantalla, durante todo enero. Un día me invita a una fiesta, y me hostigó de una manera, me incomodó. Y lo paré en seco”, señaló Ventura. “Te acosó”, interpretó uno de sus compañeros. Y Ventura respondió continuando con su relato. “Le dije, ‘mirá, lo que me estás proponiendo no es mi elección. Tengo bien definido lo que quiero. Estoy recién casado, no me jodas”.

“¿Podías perder tu trabajo?”, le preguntó Mazzocco. El trabajo lo termino perdiendo, pero por una instancia del canal. La devolución fue que nunca más aparecí en cámara. Aparecía mi manito con el micrófono, no aparecía yo. Para mí, el laburo seguía siendo laburo, él en su lugar y yo en el mío. Y me lo cruzo ahora, tengo buena relación. Lo quiero. Él tomó la relación que quiso tomar”, cerró.

