Luis Zubeldía, DT de San Pablo: «La Copa Libertadores es una obsesión»

Lo quería San Lorenzo para que sea el reemplazante de Rubén Darío Insua, también en Arabia Saudita. Lo tentaron de Barcelona de Guayaquil y era uno de los entrenadores que tuvo en la mira Juan Román Riquelme para Boca. Además, estaba en el radar de otros dos equipos de Sudamérica, pero Luis Zubeldía terminó asumiendo este lunes como entrenador de San Pablo. El exLanús, que viene de ser campeón con Liga Deportiva Universitaria de Quito de la Copa Sudamericana 2023, expresó que tenía ganas de afrontar una experiencia en Brasil, más precisamente en el equipo Tricolor que fue dirigido, entre otros, por Edgardo Bauza y Hernán Crespo.

Zubeldía, de 43 años, es el quinto argentino en el Brasileirao: ya estaban Vojvoda (Fortaleza), Gabriel Milito (Atlético Mineiro), Coudet (Inter) y Ramón Díaz (Vasco de Gama). Y en San Pablo dirigirá a los argentinos Jonatan Calleri, Alan Franco y Giuliano Galoppo, y al colombiano James Rodríguez. Firmó un contrato hasta diciembre de 2025.

“Tuve varias propuestas, de distintas ligas y distintos clubes, pero quería estar aquí, en San Pablo. Siempre tuve la sensación de que el clima nos uniría y que yo estaría aquí. En dos partidos sudamericanos me enfrenté al San Paulo en etapas muy complicadas y tenía la sensación de que podía estar aquí. Cuando hablé con el presidente, a los cinco minutos de conversación llegamos a un acuerdo. Me preguntan cuál es el objetivo, que sea lo más alto posible”, dijo Zubeldía en la conferencia de prensa donde fue presentado.

Pero enseguida fue más allá, en función de las competiciones que tiene por delante el conjunto paulista: “La Copa Libertadores es una obsesión. La Libertadores para el San Pablo es como la Champions League para el Real Madrid. Es muy importante. Recuerdo que cuando ganamos la Sudamericana lo que queríamos era jugar la Libertadores para llegar lo más lejos que pudiéramos. Es la obsesión de todos los que ya lo hemos superado, o de los que no, como yo, que trabajaremos para superarlo. Pero la Libertadores es muy dura, hay que responder de manera diferente a cada partido”.

En la Copa Libertadores, San Pablo marcha segundo en el Grupo B con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Le ganó a Cobresal de Chile (2-0) y cayó justamente ante Talleres, en Córdoba, por 2-1. El jueves será su debut internacional frente a Barcelona, en Guayaquil.

“Conozco muy bien este equipo. Por supuesto, en el día a día, en los entrenamientos, podré tener un diagnóstico mucho más completo, para poder implementar mi idea de juego. Pero conozco mucho a este equipo porque me enfrenté a ellos varias veces en los últimos años y veo mucho el Brasileirão. Jugué contra muchos equipos brasileños”, agregó uno de los entrenadores argentinos con mayor proyección.

Sobre el estilo de juego y los sistemas tácticos, el entrenador que comenzó su carrera de joven como ayudante de campo de Ramón Cabrero en Lanús, sostuvo: “Lo más importante, que ya le hemos comentado con la directiva, es que tenemos jugadores con diferentes características, que te permiten planificar uno o más partidos de diferentes maneras, dentro de una idea de juego. Dependiendo de quién juegue, podemos jugar con dos delanteros, con un delantero, con varios mediocampistas, con extremos, con defensores que pueden formar una línea de dos o tres. Esto nos puede ahorrar tiempo, porque a pesar del calendario comprimido, con un partido tras otro, tener jugadores que se adaptan a diferentes situaciones acelera mi adaptación también”.