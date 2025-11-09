Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su papá con un mensaje repleto de gratitud

Desde muy chica, Luisana Lopilato supo lo que era crecer frente a las cámaras. Con apenas ocho años se sumergió en el universo televisivo, de la mano de Cris Morena en Chiquititas, y a partir de ese momento, acompañada siempre por su familia, construyó una carrera marcada por el esfuerzo, el apoyo y la protección de sus padres. En una industria donde muchas historias de niños se complican por la falta de supervisión adulta, la actriz siempre destaca ese pilar fundamental. Aprovechando la fecha especial del cumpleaños, Luisana decidió volver a poner en primer plano el rol de su papá Eduardo Lopilato, a quien le dedicó un tierno mensaje.

“Mi sonrisa lo dice todo: qué bendición tenerte y tenerte en nuestras vidas”, escribió la actriz junto a una imagen donde ambos aparecen en plan distendido: ella, radiante, y Eduardo disfrutando de un café y un churro, con piernas cruzadas y aire relajado en una cafetería de una cadena internacional. La publicación incluyó un “¡Feliz cumple, pa!” y su clásico emoji de corazón rojo, acompañado por una versión en piano de la canción “feliz cumpleaños” que completó la postal de celebración.

De esa manera, celebró la conexión entre padre e hija y el orgullo con el que atraviesa cada etapa de su vida, en especial a la distancia de sus afectos. No es la primera vez que la artista se pone en modo retrospectivo ni que agradece públicamente por la contención recibida en sus años de mayor exposición. En más de una entrevista, admitió que sin el sostén de su familia el éxito quizás hubiera tenido otro sabor.

Hace un mes, en una charla con El País de España, tras participar en el encuentro Iberseries & Platino Industria 2025 y hablar de Rebelde Way y la biopic de Margarita Di Tulio, Pepita, La Pistolera, Luisana reflexionó sobre ese origen. “Creo que tuve la suerte de que siempre me acompañó mi mamá y mi papá, mi familia. Yo ya estaba en los canales de televisión cuando tenía ocho años y siempre me gustó hacerlo. Lo disfrutaba y mis papás lo veían y me acompañaban”, compartió. Nunca faltaron a una grabación importante ni a una entrega de premios, y fueron el motor para que todos sus pasos estuvieran guiados por amor y seguridad.

Incluso en temas financieros, Luisana recuerda cómo sus padres supieron guiarla para que el éxito en la niñez se tradujera en bienestar y no en caprichos. “Cuando yo ganaba plata me decían, ‘Mirá, ganaste esto, ¿te querés comprar esta ropa?, ¿qué querés hacer?’ Con mi primer sueldo grande mi mamá y papá me compraron una casa, y yo me acuerdo que tenía 13 años y me puse a llorar, les dije ‘yo no quiero una casa’. Después, cuando tuve 18 años me puse tan feliz de que hicieron eso por mí”, relató.

En la misma entrevista, la actriz recordó lo bien que la contenían, no solo su familia sino el equipo profesional que la rodeaba. “Siempre fui muy cuidada en el medio, tanto como por mi familia, como por mis compañeros. Tuve la suerte de trabajar con Cris Morena. Nos ponían escuela de canto, de baile, de actuación y nos cuidaban, teníamos una niñera, hacíamos las tareas del colegio. Tengo los mejores recuerdos de esa época”, contó.

Con el tiempo, Luisana expandió su carrera internacionalmente, encontró el amor en Michael Bublé y formó su propia familia con la que disfruta desde fogatas nocturnas a viajes por Europa. Sin embargo, no olvida de dónde viene, ni el valor de cuidar los afectos. Ya sea con un churro, una canción o un mensaje simple, cada cumpleaños de Eduardo, cada anécdota sobre su mamá o sobre sus años de estudio y trabajo, es también una declaración de principios: la gratitud y la presencia familiar son pilares que sostienen lo que construyó.