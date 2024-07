Luisana Lopilato mostró a quién alentó en el partido de Argentina contra Canadá en la Copa América

La semifinal de la Copa América 2024 entre Argentina y Canadá, que se disputó este martes por la noche, encerró una encrucijada emocional para muchos aficionados y figuras públicas. Una de ellas fue Luisana Lopilato, que reside en Canadá hace más de 15 años con su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus hijos.

La actriz siempre ha mantenido su espíritu nacionalista y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo del partido y de la celebración del 9 de julio, Día de la Independencia argentina. “Desde hace 16 años vivo en Canadá, pero mi corazón siempre está en Argentina. Hoy, en una fecha patria y con la Copa América en juego, quiero compartirles cómo represento a mi país desde lejos, en mi esencia y en mi familia,” escribió en su cuenta de Instagram unos días previos al encuentro.

La pregunta sobre a quién pensaba alentar en este crucial partido no se hizo esperar. En palabras de la propia Lopilato: “Tengo la respuesta”. En un video publicado en su cuenta se mostró caminando por un bosque mientras vestía la camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi, y agitaba una bandera de Canadá. Con este gesto, la actriz expresó su apoyo simultáneo a ambos equipos, para mostrar y reconocer su orgullo por sus dos hogares.

Los seguidores de la actriz reaccionaron con gran interés a su publicación, destacando tanto su arraigo a las raíces argentinas como su integración a la cultura canadiense. Luisana Lopilato es un ejemplo claro de cómo la migración y el sentido de pertenencia pueden convivir en armonía. Argentina y Canadá, países con diferentes tradiciones futbolísticas, se enfrentan ahora no solo en el campo de juego, sino también en el corazón de una de sus ciudadanas más célebres.

La semifinal de la Copa América ha despertado una gran expectativa no solo entre los hinchas de ambos equipos, sino también en figuras públicas que, como Lopilato, sienten una conexión profunda con más de un país.

La combinación de nacionalidades en la vida de la actriz ha sido una experiencia enriquecedora tanto para ella como para su familia. Lopilato detalló algunos aspectos clave de su adaptación, mencionando las diferencias culturales y los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de los años. “Adaptarme a una cultura tan diferente fue un proceso de aprendizaje constante, pero nunca dejé de sentirme argentina,” afirmó.

En la víspera del partido, la expectativa y la emoción están al máximo entre los hinchas de Argentina y Canadá. La postura de Luisana Lopilato es un testimonio de cómo los lazos emocionales y culturales trascienden las fronteras geográficas. Este partido no solo definirá cuál equipo avanzará a la final de la Copa América, sino que también simboliza la unión de identidades compartidas y la celebración de la diversidad.

Cabe recordar que Luisana Lopilato y Michael Bublé se casaron el 31 de marzo del año 2011, en una ceremonia civil en Buenos Aires. La pareja se conoció en 2008, cuando ella asistió a un concierto del cantante en el teatro Gran Rex, de la tradicional avenida Corrientes. Aunque ninguno hablaba el idioma del otro, un primer intercambio de correos electrónicos inició su historia de amor. Formalizaron su relación con tres ceremonias: una civil en Buenos Aires, una religiosa en Villa María de Cañuelas y una tercera celebración en el Hotel Pan Pacific en Vancouver, Canadá.