Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron diez años de casados

Fue el 31 de marzo de 2011. Luisana Lopilato y Michael Bublé se casaron por civil en el registro civil de la calle Uruguay, en Capital Federal, para sellar su amor e iniciar un proyecto de familia. Diez años después, este miércoles 31, seguramente los dos coinciden en que aquel día ninguno podía imaginar los retos que les depararía la vida juntos. “Mi amor, mi compañero, mi mejor amante, mi amigo. Supimos superar juntos todas las batallas que se nos presentaron en el camino con admirable fortaleza, respeto y un profundo amor. Le doy gracias a Dios porque sé que así lo quiso!!”, escribió Luisana en un posteo de su cuenta de Instagram que tituló “Aniversario!! 10 años!!”.

Con 5.3 millones de seguidores en la red, la actriz acompañó su publicación de un video que repasa la historia de amor entre ambos, tiene varias fotos inéditas y completó su escrito: “Por muchas más risas, scooter nights, consejos, canciones, historias, noches, mimos, y podría seguir con la lista… me guardo más cosas para decirte en privado!!!! Te amoooo”. Y la misma publicación además escribió el mismo texto, pero en inglés, para que más gente lo entienda.

Talentoso y súper estrella, el canadiense, que tiene 2.6 millones de seguidores en su cuenta, no se quedó atrás y también compartió una reflexión: “En diez años de matrimonio hemos pasado por tanto, Lu… Las cosas lindas de la vida fueron mejores con vos, y me ayudaste a levantarme en los momentos más duros. Sos mi mejor mitad, mi heroína y la luz de mi vida. Es mucho más lo que siento y lo que quiero decir, pero me lo guardo para vos. Te amo, feliz aniversario”.

Luisana Lopilato y Michael Buble se conocieron en 2008. “Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Ahí, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, contó Luisana Lopilato en el programa de Susana Giménez alguna vez sobre aquella salida al Gran Rex que le cambiaría la vida. Hubo saludo de cortesía en camarines y un primer contacto vía e-mail después de que el canadiense quedara obnubilado por la actriz argentina.

El casamiento fue en tres instancias. El 31 de marzo fue el civil en el registro de la calle Uruguay, en Capital Federal, Argentina. El 2 de abril se hizo la ceremonia religiosa y una mega fiesta en la estancia Villa María de Cañuelas. Y finalmente, el 21 de mayo, ambos reafirmaron su amor con una tercera celebración en el Hotel Pan Pacific de Vancouver, Canadá.

Después llegaron los hijos. El 27 de agosto de 2013, Luisana y Bublé tuvieron a Noah. El 22 de enero de 2016, nació Elías. Y el 25 de julio de 2018, recibieron a la pequeña Vida. Y el nombre de la tercera descendiente no es casualidad. La nena nació después de que la familia atravesara un momento durísimo.

