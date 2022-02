Lujo de millonario: cinco de los futbolistas del torneo local más cotizados son de River

Compartir

“Marcelo es el mejor CEO del fútbol que hay”. La frase de Rodolfo D’Onofrio, ahora ex presidente de River, resume en pocas palabras todo lo que significa Gallardo para el club. Más allá de los tremendos logros futbolísticos y de la identidad que le dio al equipo dentro de la cancha, MG es omnipresente: está en la formación de Juveniles, la infraestructura del predio de Ezeiza y del Monumental, liderazgo, normas de convivencia y como si fuera poco, también eleva la cotización del plantel.

El reciente informe del sitio Transfermarkt es un claro ejemplo ​de que el Muñeco no sólo exige a sus jugadores en cada entrenamiento y durante los partidos. También los potencia, los posiciona en el mercado y eso se traduce en que cinco de los 10 futbolistas más cotizados del fútbol argentino juegan en River, de los cuales tres integran el top five.

Con un valor de mercado de 23 millones de euros, Julián Álvarez lidera la tabla (la operación con el Manchester City fue de 21.411.500 de euros brutos). El segundo puesto lo integra Nicolás de la Cruz, valuado en 16 millones de euros, y el que completa el podio es Facundo Farías (13 millones), delantero de Colón que coqueteó con River y Boca y que todo indica que se quedará en el Sabalero a jugar la Copa Libertadores.

En el cuarto puesto figura Esequiel Barco (10 millones), uno de los flamantes refuerzos del CARP que llegó desde el Atlanta United de la MLS, seguido de cerca por Cristian Pavón (8.5 millones).

Luego de Julián López (8 millones), joyita de Lanús, y Luca Orellano (8 millones), uno de los jóvenes talentos de Vélez, el octavo lugar es para Paulo Díaz (7 millones): el central se afianzó en la zaga junto a David Martínez y ante el sondeo de clubes europeos el CARP lo blindó hasta diciembre de 2024.

Finalmente, la lista la completan Alan Varela (6.5 millones), volante de Boca, y el décimo puesto lo integra Enzo Fernández (6.5 millones de euros). El volante fue el primero en renovar su vínculo, a fines de 2021, y puso el gancho hasta diciembre 2025 con un monto de salida de 20.000.000 de euros.

Los 10 jugadores del fútbol argentino con mayor valor de mercado según el sitio Transfermarkt

1-Julián Álvarez (River): 23 millones de euros

2-Nicolás De la Cruz (River): 16 millones de euros

3-Facundo Farías (Colón): 13 millones de euros

4-Esequiel Barco (River): 10 millones de euros

5-Cristian Pavón (Boca): 8.5 millones de euros

6-Juan Manuel López (Lanús): 8 millones de euros

7-Luca Orellano (Vélez): 8 millones de euros

8-Paulo Díaz (River): 7 millones de euros

9-Alan Varela (Boca): 6.5 millones de euros

​10-Enzo Fernández (River): 6.5 millones de euros

