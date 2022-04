Lula Da Silva felicitó a Alberto Fernández en su cumpleaños

Compartir

Este sábado, el expresidente de Brasil y líder del PT, Luís Inácio «Lula» Da silva, compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales para felicitar a Alberto Fernándezen el día de su cumpleaños. Por medio de un video, Lula le agradeció al mandatario argentino el apoyo que le brindó durante su estadía en prisión.

«Querido compañero, Alberto Fernández, presidente de Argentina. Lamento profundamente no poder estar en Buenos Aires para darte un abrazo en el día de hoy», arrancó Lula Da silva en un video que compartió a través de sus redes sociales para saludar a Alberto Fernández en el día que cumple 63 años.

A continuación, recordó el apoyo del mandatario argentino durante los 19 meses en los que estuvo preso hasta que fue liberado en noviembre de 2019. «No puedo olvidar, Alberto, el cariño y la solidaridad que me demostraste cuando yo estaba en la prisión. No puedo olvidar el cariño y la solidaridad que tuviste conmigo en esta recuperación, en esta trayectoria política que estamos teniendo en Brasil», expresó el líder del PT.

«Quiero que sepas que estoy apoyándote, estoy apoyando al pueblo argentino porque Argentina es un país hermano por el que siento un enorme cariño. Por eso deseo que hagas un extraordinario gobierno, suerte para vos y éxito en tu vida personal y en tu vida política. Feliz cumpleaños, que Dios te acompañe, que puedas cuidar de Argentina con el cariño con el que cuidás a tu familia», completó Da silva.

¿Por qué estuvo

preso Lula Da Silva?

En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro -y quien, más tarde, se convirtió en ministro de Jair Bolsonaro-. La naturaleza del delito por el que se lo acusaba era la recepción de sobornos del contratista OAS en forma de reserva y la renovación de un departamento en el balneario de São Paulo.

Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión, pero en abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.

De hecho, fue la condena en el proceso del tríplex lo que llevó a Lula Da silva a prisión en 2018 durante 580 días y fue liberado en noviembre de 2019, luego de que la Corte Suprema fallara en contra de la detención tras una condena en segunda instancia.

Los casos, según el Supremo Tribunal Federal (STF), tenían que ser asumidos por un magistrado de Brasilia y mientras el proceso se reabre o se anula definitivamente los derechos políticos les fueron devueltos a Lula, quien se había visto impedido de encarar la contienda electoral del mismo año en la que ganó el ultraderechista Jair Bolsonaro. Asimismo, el tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.

