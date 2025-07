Lula visitó a Cristina Kirchner

El encuentro entre el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y la ex jefa de Estado Cristina Kirchner finalizó luego de una hora en que ambas personalidades políticas se encontraron en el departamento donde la ex mandataria cumple la prisión domiciliaria, tras ser condenada a seis años.

Minutos después del cierre de la Cumbre del Mercosur, que culminó antes de lo previsto, Lula se dirigió hacia el barrio porteño de Constitución y llegó a las 12:34 al edificio de la calle San José 1111, para reunirse con la ex vicepresidenta; paralelamente, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con Uruguay. Quienes presenciaron también la reunión de Lula y Cristina Kirchner fueron el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Con respecto al encuentro entre los países del Mercosur, Lula sostuvo que “se adoptaron importantes declaraciones”, que Brasil “se compromete a retomar y profundizar”, con el objetivo de crear una agencia para “combatir la delincuencia organizada transnacional”, como propuso Argentina.

“Daremos seguimiento a la Declaración sobre Integración y Seguridad Energética. La explotación unilateral de los recursos naturales en las Malvinas, que hoy condenamos, demuestra que Sudamérica no se quedará al margen de la carrera mundial por las fuentes de energía. Necesitamos enfrentarla juntos”, manifestó el mandatario.

El titular del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, autorizó el miércoles pasado y fuera del listado oficial, que Lula se reúna con Cristina Kirchner y remarcó el pedido de “no generar disturbios” en el barrio; si bien la cantidad de personas es menor a la que hubo los primeros días de la detención de la presidenta del PJ Nacional, se hicieron presentes seguidores de ambos mandatarios.

, con carteles y banderas argentinas.