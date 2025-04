Lunes negro: Gobierno ve menor impacto y crecen las expectativas por el acuerdo con el FMI

«Hay una especie de escudo, caen los bonos, pero las acciones no tanto como afuera, complica pero el Fondo no toma decisiones por esta volatilidad, el Fondo tiene que saber de sobra la macana que iba a hacer Trump», dijo un funcionario. Mientras Wall Street ca a hasta 2,5%, el Merval en d lares retroced a 4,3% este lunes y el riesgo a su vez sub a a 960 puntos, el nivel m s alto desde octubre, a la vez que el d lar financiero sub a 1,7%, despu s de acercarse a $ 1.370.

El ministro de Econom a Luis Caputo, busca que el desembolso inicial del pr stamo del FMI supere los US$ 10.000 millones, por encima de los US$ 8.000 millones que hab an sido anunciados, seg n anticip Clar n el fin de semana. Fuentes al tanto de las conversaciones aseguran que Argentina podr a contar adem s con otro adelanto de m s de US$ 10.000 millones de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, cuyo titular confirm la semana pasada un «paquete de apoyo» al gobierno.

Caputo busca fondos que le permitan refinanciar los pagos de la deuda y a la vez aplacar las presiones sobre el d lar, en un escenario donde el Banco Central ya perdi US$ 3.000 millones de reservas en marzo. Sin embargo, seg n pudo saber Clar n, el primer desembolso de los bancos multilaterales no ser a en su totalidad de libre disponibilidad, ya que una parte estar condicionada a la concreci n de programas asociados a la ejecuci n de gastos sociales o de infraestructura.

En las ltimas horas, crecieron las versiones del cierre de un acuerdo t cnico para esta semana. Milei hab a anunciado que el acuerdo t cnico con el staff iba a estar listo «a mitad de abril», pero todav a hay tensiones. El directorio del organismo se volvi a reunir la semana pasada, pero seg n la agencia Bloomberg los miembros del organismo no lograron llegar a un consenso sobre el monto y la modalidad del primer desembolso del cr dito por US$ 20.000 millones que negocia la Argentina.

Estados Unidos, por otra parte, revel nuevas exigencias para liberar fondos a la Argentina. Mauricio Claver Carone, el enviado especial para Am rica Latina de Trump, dijo el jueves que Javier Milei «es un aliado y que con el acuerdo con el FMI la prioridad de Estados Unidos es que el nuevo programa no refuerce la posici n de China con el swap. Queremos que termine la famosa l nea de cr dito que tiene Argentina con China , dijo en referencia al intercambio de monedas.

Hoy, el swap alcanza US$ 18.000 millones de los US$ 25.000 millones que el Banco Central tiene en sus reservas brutas. Pero en el Gobierno creen que podr an disminuir su peso si hubiera fondos extra. «Para cambiar el swap alguien nos tiene que dar plata, a lo mejor m s plata, y nosotros evaluar si conviene poner huevos en varias canastas», se al una fuente oficial. «El swap es un problema, es solo para comprar productos chinos, no nos llen las reservas, es una trampa y lo del FMI es de libre disponibilidad», agreg .

Milei estuvo este lunes muy activo en las redes sociales. Mientras los principales diarios financieros del mundo reflejaban hoy el p nico en sus portadas por el desplome de los mercados debido a la guerra comercial de Donald Trump, el Presidente no hizo comentarios, pero republic mensajes de otros usuarios que desvinculan al gobierno de las medidas del jefe de la Casa Blanca -el principal aliado de Argentina, seg n Milei- y hasta justifican la decisi n del Presidente de Estados Unidos.

«Ahora los chantas recurren al contexto internacional para atacar a Milei. Como ya no pueden usar la situaci n interna donde se han resuelto muchos de los problemas heredados , se ven obligados a apuntar a factores en los que Milei no tiene injerencia, con el objetivo de confundir a la gente com n y generar un clima artificial de inestabilidad», dijo la Escuela Austr aca de Econom a, una de las usinas oficialistas que defiende la pol tica del gobierno y que difundi el mandatario argentino en su cuenta de X.