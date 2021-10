Lunes sin fallecimientos y con siete casos nuevos de coronavirus en Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 «Dr. Enrique Servián» informó que, en las últimas 24 horas, no se produjeron fallecimientos y se detectaron siete casos nuevos de coronavirus en toda la provincia.

Estos fueron diagnosticados en personas de entre 20 a 65 años, en el marco de los 913 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, con el 0,8% de positividad.

Del total, cinco contactos estrechos son de El Potrillo, de los cuales tres más el primer caso positivo de hace cinco días, son salteños que decidieron retirarse de la provincia por no aceptar los protocolos sanitarios vigentes; y dos más de Formosa: uno por búsqueda activa y un contacto estrecho.

Además, ayer se dio de alta médica a 14 pacientes recuperados que corresponden a cinco localidades.

En ese marco, al día de la fecha en la provincia de Formosa se diagnosticaron 63.926 casos de coronavirus, de los cuales se recuperaron 62.600, 42 siguen activos,1.217 fallecieron, 67 egresaron de la provincia, y se llevaron a cabo 1.269.481 con el 5.04 % de positividad acumulada.

Por último, en el marco de la campaña de vacunación prevista para el mes de octubre, se recordó que, hoy estarán recibiendo la primera dosis de la vacuna Pfizer los chicos y chicas de 12 años residentes en las localidades de Formosa y Clorinda.

Asimismo, podrán acercarse para recibir la vacuna contra el COVID19 aquellos adolescentes de 13 a 17 años que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer, así como aquellas personas de 18 años en adelante que aún no se hayan vacunado y residan en estas localidades.

