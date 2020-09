Lussich habló de la baja de Estévez de Pequeña Victoria y desafió a las actrices: “¿Dónde están los tweets de las compañeras?”

Compartir

Hace exactamente un año, cuando las grabaciones de Pequeña Victoria habían concluido, pero la tira todavía seguía al aire, Inés Estévez cometió un sincericidio al comentar el desenlace: “Es raro. Igual, nos quedamos todos con gusto a poco. Es una tira corta y cuando se encarriló y agarramos ritmo para las grabaciones ya se estaba terminando y todos nos decíamos ‘qué pena’”.

En esa misma nota reveladora con Mosquita muerta, a su vez la actriz había elogiado a Telefe: “Me sorprendió que un canal de aire se atreviera a tocar temas que son tabú, en clave de una comedia dramática que en breve tiempo tenía que comprometer al público”.

Y ahora, cuando la emisora confirmó la segunda temporada que tanto anhelaba Inés, la actriz se lamentó en Twitter en respuesta a un posteo de Dario Turovelzky, director general de ViacomCBS para Cono Sur, por haberse quedado afuera del proyecto: “Una pena que en esta segunda parte no me hayan integrado al plan. Hay otros autores, no más casa Diana y no más Selvita. Sabor agridulce. Hasta julio formaba parte de este proyecto. Hasta hace un par semanas, en menor medida, también iba a participar. Súbitamente, ya no”.

Por último, Estévez se acordó de Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio, sus coprotagonistas: “Saludo a mis hermosas compañeras y a (la guionista) @ErikaHalvor. Brindo por nuevas historias y nuevos caminos”.

Es en este punto en que Rodrigo Lussich ahondó en los Escandalones de Intrusos para poner el foco en la reacción de las colegas: “¿Dónde están los tuits de sus compañeras?”. Y es que -por el momento- Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio se mantuvieron en silencio y al margen de la polémica.

Ahí, Adrián Pallares agregó: “Las otras tres no se solidarizaron. Podrían haberle dicho que la iban a extrañar”, y Rodrigo Lussich reprochó la falta de sororidad de las figuras con Inés Estévez.