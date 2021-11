LVA: en días empieza la Copa ACLAV, el segundo torneo de la temporada

Compartir

Linkedin Print

Llega la hora de salir a la cancha para los once equipos participantes de la temporada 2021/2022. Luego del inicio de la acción oficial con la Supercopa, que estuvo acotada a los cuatro mejores de la última edición de la Liga de Vóleibol Argentina, ahora se viene la Copa ACLAV Argentina, con la presencia de todos los clubes de la LVA RUS 21/22, del 13 al 19 de diciembre en Mar del Plata.

Al igual que en la temporada pasada, el Club Once Unidos será el anfitrión del segundo certamen más importante de la escena nacional de clubes, que además es para algunos el segundo del calendario. Es que UPCN, Ciudad, Obras y UVT ya entraron al ruedo, pero ahora se les sumarán el mencionado organizador Once Unidos y también Defensores de Banfield, Paracao, River, Monteros, Policial de Formosa y Gigantes del Sur.

Así, con asistencia perfecta, Mar del Plata será escenario de una fase de grupos distribuida en tres jornadas con nada menos que cinco partidos por día. El defensor del título, UPCN, es cabeza de serie de la Zona 1 que comparte con Defensores de Banfield y Paracao, mientras que el resto se repartirá en dos cuadrangulares: la Zona 2 comandada por Ciudad, reciente campeón de la Supercopa 2021, junto a UVT, Gigantes y Policial, y la Zona 3 con Once Unidos, Obras, Monteros y River.

Esta fase, en formato todos contra todos dentro de cada grupo, irá del lunes 13 al miércoles 15. El último clasificado de cada zona finalizará su participación en el torneo, dejando un total de ocho equipos para los cuartos de final que se jugarán el jueves 16. El viernes 17 será día de descanso y luego se vendrán las semifinales y la final, respectivamente el sábado 18 y domingo 19.

Todos los partidos del certamen podrán verse por la pantalla web de TyC Sports Play y además tres de ellos, uno por día desde los cuartos de final inclusive, irán por TyC Sports en vivo y en directo a todo el país.

Compartir

Linkedin Print