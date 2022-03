LVA RUS 21/22: gran triunfo de Policial

Compartir

En un duelo directo de equipos de punta, Mutual Policial le puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas de UPCN San Juan Vóley con un 3-0 de parciales 25-20, 25-21 y 25-21 en el último juego del viernes en Mar del Plata, sede del Tour 4 de la LVA RUS. El equipo formoseño, con este resultado, permanece como líder del torneo junto con Ciudad Vóley.

Ambos equipos expusieron su jerarquía desde el primer set y el partido tomó vuelo rápidamente. Rachas de saque de Rodríguez y Armoa generaron vaivenes, pero el quiebre llegó con los centrales de Mutual: Mosquera lastimó con sus servicios flotados y Cascú fue una pesadilla para UPCN en la delantera para un score de 17-12. De ahí en más fue todo de Policial, que agregó un ace más vía Ocampo, aprovechó un par de errores rivales y, aunque UPCN tuvo una remontada desde bloqueos de Flores y Brunao, eventualmente abrochó el set en 25-20 con Ocampo.

Bloqueos de Armoa encendieron a UPCN en el set siguiente, pero ese 5-2 no duró ya que Policial, con un gran momento de Cascú y el siempre presente goleo de Ocampo, recuperó el mando en 10-9.

El mismo Ocampo llegó al saque y disparó un nuevo ace en 15-12, para luego formar un dúo ofensivo con Rodríguez que sumió aún más al multicampeón (19-14). UPCN hizo de nuevo un esfuerzo en el cierre, en este caso desde el saque de Melgarejo (dos aces), pero no consiguió impedir el 25-21 y el 2-0 de Policial.

Nada cambió en el tercero y Policial, de nuevo, tomó las riendas del juego: 10-7 con más producción de su saque (7 en el partido) y bloqueo (11 en total).

La maquinaria formoseña construyó parciales de 16-13 y 19-14, con mucho volumen de juego y cierre desde el contraataque, ante un UPCN que tuvo algunos tantos de Armoa que no le fueron suficientes. El cierre dejó claro el buen pasar colectivo de Mutual, que varió las salidas continuamente hasta el 25-21 concretado por Mosquera.

