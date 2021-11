LVA RUS 21/22: Leonardo Patti llegó a Monteros

Compartir

Monteros Vóley ya tiene a su DT en acción para la LVA RUS 21/22, en su regreso a la máxima categoría del vóleibol nacional de clubes. Leonardo Patti ya se puso al mando del plantel tucumano y finalizó este sábado la primera semana de pretemporada con sus dirigidos, que tuvieron que sudar en el calor norteño con trabajos físicos y sin tocar la pelota.

«Estoy muy contento por mi primera experiencia como entrenador de Liga A1, después de haber pasado mi debut como entrenador en la A2, y muy feliz de poder hacerlo en Monteros Vóley», expresó el «Guerrero», que a su vez agregó: «Estamos con mucha ilusión. Ya llevamos la primera semana de pretemporada y vemos que por suerte los chicos vienen con buena condición en el juego, más una base física que fue muy bien trabajada durante el año».

Con respecto a cómo encontró el plantel, el multicampeón con Bolívar y ex Selección Argentina expresó que los ve muy enganchados y motivados: «Hicieron un esfuerzo enorme todos ellos, en todos los aspectos, para poder cumplir el sueño de que Monteros pueda regresar a la LVA».

Al hablar de la Liga de Vóleibol Argentina, Patti remarcó que al plantel lo encontró muy bien: «No difiere mucho de la Liga A2 pasada. Llegaron Pablo Castillo, Federico Franetovich y Facundo Moreno, que se suman al plantel que teníamos de monterizos y tucumanos que vienen trabajando en la institución».

El Naranja trabajó duro en la semana, hasta en triple turno, incluyendo tareas en la pileta climatizada del club, el gimnasio de pesas, el microestadio «Irma Tita de Arquez» y las canchas de Beach Volley. «Monteros Vóley tiene una infraestructura impresionante. La suerte de trabajar en un club con todo lo necesario para un entrenador, tener un gimnasio, cancha de arena, pileta climatizada, gimnasio de pesas, todo a menos de dos minutos de donde uno está es un privilegio», manifestó el entrenador.

«Por ahí la gente no toma la magnitud ni la importancia de tener en Monteros una institución de tamaña infraestructura que tenga todo lo necesario para ser un equipo de élite. Todo en un mismo predio», agregó.

Monteros Vóley tiene las expectativas altas y el DT sabe el nivel con el que cuenta el club: «Sabemos la diferencia que hay con potencias como UPCN, multicampeón y con una diferencia económica grande. Nosotros creemos que estamos en un segundo pelotón en el que, si realmente los jugadores se lo proponen y trabajamos a conciencia, tenemos las chances de estar bien arriba».

Ya pensando en lo que se viene, Patti explicó que el grupo ya está pensando en la Copa ACLAV Argentina y también en amistosos. «Hay posibilidades de viajar a Chaco y a Formosa, aunque si no se da jugaremos amistosos en Tucumán con los equipos que se están preparando para la A2. Esta es una plaza que me recibió de maravilla, en la que me siento como en casa, muy cómodo. Estoy muy contento y feliz de estar en el club», cerró.

Durante el último entrenamiento del sábado, el Presidente Honorario del club Regino Amado y el dirigente Luis Arquez presenciaron el entrenamiento y dialogaron con Patti y con el cuerpo técnico sobre los avances de la primera semana de pretemporada.

