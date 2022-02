LVA RUS 21/22: Paracao frenó la marcha de Once Unidos

Compartir

Linkedin Print

Paracao se llevó un gran resultado ante Once Unidos, por 3-1 con parciales de 25-27, 25-20, 25-16 y 25-17, en un paso muy importante para asegurar su plaza en el Playoff de la competencia.

El primer set tuvo un final inesperado. Es que Paracao lo llevó desde el arranque, por 2-0 con dos aces de Steeman, y llegó a estirar a 8-5 y más tarde 17-13, ante un Once Unidos algo errático. Sin embargo, ya para el cierre apareció la presión marplatense para quedar a uno (20-19 con ace de Aulisi) y, en el mismo 24-23, tomar la delantera con un bloqueo de Layús. Gazaba, de nuevo Aulisi y un error rival configuraron un 27-25 de Once Unidos de pura arremetida.

Sin embargo, Paracao no se amilanó y, con Corzo en toda su dimensión (12 puntos en el set; casi la mitad de su cosecha en el encuentro), empezó a cambiar el cauce del juego. Fue en el 17-14 cuando La Bomba se afianzó en los números y de ahí en más, con cuatro puntos de Corzo y uno de Pereyra, caminó a 22-19. El mismo Corzo estampó el empate por 25-20.

Steeman reapareció desde el saque y mantuvo la buena energía del lado de su equipo (8-6), pero el quiebre definitivo de los entrerrianos fue a mitad del tercer chico: cuatro bloqueos (Vivas, dos de López y Pereyra) más un ace de Corzo pusieron un claro 20-14 en el tanteador. Once Unidos no pudo salir del pozo, Steeman se anotó un ace más y un error rival le dio a Paracao el 25-16 y el 2-1.

Parecido fue el cuarto set, a pesar de que Aulisi y Macció le dieron a su equipo un 10-9. Ese score fue temporario, al fin y al cabo, porque Pereyra, de gran rendimiento en este chico y el anterior, marcó el camino para un 14-11 paranaense. Al rato se vino una tanda de errores de Once Unidos, luego un bloqueo de Vivas para el 19-15 y más errores apuraron el final. Precisamente, fue una falla marplatense la que selló el juego por 25-17.

Compartir

Linkedin Print