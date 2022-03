LVA RUS 21/22: UPCN superó a Once Unidos

Compartir

La primera jornada del Tour 4 de la LVA RUS en Mar del Plata se clausuró con un mano a mano directo de equipos de vanguardia, en el que UPCN San Juan Vóley se impuso al local Once Unidos en un parejo 3-0, de marcadores 25-22, 25-21 y 25-23.

Con Pereyra hiperactivo en goleo, tanto desde el saque como en ataque y contra, UPCN empezó el duelo central mejor que Once Unidos, hacia parciales de 11-7 y 16-11. El dúo Zelayeta-Aulisi empezó a funcionar y eso puso a tiro al local, pero con el 19-18 rotó Armoa y el propio receptor punta se juntó con Pereyra para cargarse la responsabilidad del cierre. Fue Armoa, incluso, el autor del 25-22 de apertura.

UPCN siguió dominando el juego desde su poderío en ataque, pero con las cosas 14-11 Once Unidos decidió torcer el rumbo del segundo set.

Lo hizo con el saque de Aulisi, que con dos puntos directos contribuyó a la paridad para el punto 15, pero así y todo no consiguió el dueño de casa hacerse con el control del tablero. El Gremio rotó, volvió a volcarse hacia Pereyra y Armoa en la recta final (21-19) y, ante la constante resistencia local, arribó al 2-0 con el 25-21 de Melgarejo.

El buen momento de Once Unidos se sostuvo en el tercer set aún con el traspié del anterior, a 4-2 con bloqueos de Gazaba y Layús. Para el punto 11 UPCN volvió a la carga, traccionado por Pereyra y Armoa, pero Zelayeta restauró la hegemonía con el score en 17-14. Esos tres tantos de ventaja se mantuvieron a 20-17, pero el multicampeón nacional no soltó el parcial, ni siquiera con el 23-21 de Zelayeta, y con cuatro puntos al hilo revirtió la historia: Armoa, Flores y un mal ataque establecieron el 25-23 y le pusieron punto final al encuentro.

Síntesis

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (2), Bautista Gazaba (12); Iván Quiroga (6), Joaquín Layús (7); Santiago Aulisi (6), Mauro Zelayeta (18). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Juan Manuel Rojas, Gonzalo Aulisi, Lukas Rojas.

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic, Federico Pereyra (20); Brunao (4), Fabián Flores (7); Brian Melgarejo (9), Manuel Armoa (17). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Jailton da Silva “Perón”, Mateo Bozikovich.

Parciales: 22-25, 21-25, 23-25

Árbitros: Marcelo Pierobón – José Luis Barrios

Estadio: Club Once Unidos, Mar del Plata

