LVA RUS 22/23: Once Unidos mantiene la base de su plantel

Compartir

Linkedin Print

Luego de una temporada de gran balance, Once Unidos se prepara una vez más para ser parte de la LVA RUS y empieza a revelar el plantel para su tercera presencia en la elite nacional. Con el capitán Juan Ignacio Macció a la cabeza de la lista, el club marplatense apostó por sostener a la mayor cantidad posible de jugadores protagonistas de la campaña de semifinales 2021/2022.

Macció, armador y referente del proyecto de Once Unidos, irá por su quinta temporada en el equipo, contando el camino de ascenso de la institución en la previa de su arribo a la LVA. El capitán volverá a repartirse la distribución de juego con Tomás Russo, también en su quinta aparición en el plantel marplatense, mientras que otro referente que encara su quinta temporada es Iván Quiroga, central que desde la etapa formativa se viste de blanco y verde.

En tanto, otros tres nombres de la base titular que logró estar entre los cuatro mejores de la última LVA RUS están confirmados en la plantilla: Bautista Gazaba, opuesto que viene de coronarse bicampeón a nivel metropolitano y forma parte de la Selección Argentina Sub 23, Matías Martín, el líbero de gran ciclo 21/22 que desde inferiores juega para el club, y Santiago Aulisi, receptor punta que, después de ser una de las incorporaciones del equipo en la liga pasada, también renovó vínculo y objetivos.

El número total de cupos oficializados por Once Unidos asciende a diez con las continuidades de Gonzalo Aulisi, que mantendrá el papel de opuesto en el que terminó actuando la temporada pasada; Santiago Aranguren, quien no sólo es central sino también entrenador en categorías de inferiores; Ezequiel Ferrín y Nicolás Coccimiglio, ambos formados en el club que irán por un segundo ciclio en el equipo como opciones en el rol de líbero.

Compartir

Linkedin Print