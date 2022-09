LVA Rus 22/23: Paracao develó equipo con la llegada del ex policial Alexis Nocenti

Compartir

Con la contratación de jugadores y cuerpo técnico, el Club Atlético Paracao confirmó el plantel que lo representará en la próxima edición de la LVA RUS. Como en las ediciones anteriores, el grupo estará compuesto por una base genuina reforzada con figuras de trayectoria nacional e internacional.

El equipo entrerriano sumó a Alexis Nocenti, punta que fue figura y capitán de la gran campaña de Mutual Policial de Formosa en la última temporada; Santiago Díaz Bolli, armador del gran retorno de River Plate a la élite nacional; Mateo Carrón, central de Sonder con pasado en PSM Vóley y seleccionados argentinos de base; y Juan Manuel Mangini, opuesto protagonista del ascenso de AMUVOCA a la máxima categoría.

Ellos se suman al capitán y central Julián López, el goleador y opuesto Mathias Corzo y el punta receptor Juan Pablo Pereyra, anunciados previamente por la institución, y a elementos propios como Hipólito Sosa, líbero de Nogoyá de gran rendimiento en la LVA RUS pasada, Matías Maier y Mariano Destri Vélez, ambos receptores punta y pilares del proyecto desde sus inicios.

Entre los jóvenes, estarán Agustín Otero, Facundo Nadalín y Luciano Griffoni (centrales), Santiago Escanés y Bruno Albornoz Mateo (armadores), Agustín Cardozo (punta receptor cerritense) y Agustín Maidana (líbero), todos con rodaje previo en la LVA RUS.

A la par de los deportistas, ha sido develada la conducción del equipo, que estará en manos de Alejandro Kolevich. De gran labor en las divisiones formativas de Ciudad de Buenos Aires y ex asistente del seleccionado nacional femenino, llega a Paracao tras dirigir a Volleyball Bisons Bühl de la Bundesliga alemana y al qatarí Al Arabi.

Lo acompañará el staff que intervino en todas las intervenciones liguistas de Paracao. Guillermo Escanés, iniciador del proyecto voleibolístico en el club, será uno de sus asistentes y a la vez cumplirá con el rol de manager, mientras que Edgardo Aldao volverá a asumir la preparación física, Agustina Livrizzi la kinesiología y Gabriel Marse será el utilero, además de José Saucedo como colaborador en varios frentes.

Vocero del plan que impulsó desde sus comienzos, Escanés expuso los objetivos de La Bomba para la temporada 2022-2023. “La idea del proyecto institucional es darle cada vez más cabida a los pibes del club. No obstante, orientamos su desarrollo respetando el proceso, porque no debemos olvidar que estamos en la élite del vóley argentino”, declaró y agregó: “Para esta temporada el objetivo es consolidarnos en la competencia con la ilusión de llegar hasta las semifinales. No será fácil, habrá mucha paridad, pero queremos ser competitivos”.

Escanés también adelantó que el plantel del Auriazul paranaense iniciará sus entrenamientos formales de cara a la LVA RUS el lunes 3 de octubre. Todos los nombrados, más algunos juveniles, formarán parte de una pretemporada que se extenderá por un mes.

