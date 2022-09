LVA RUS 22/23: Ronald Sarti, nuevo DT de UVT vóley

Compartir

En su fuerte apuesta a la LVA RUS 2022/23, la Unión Vecinal de Trinidad contrató como nuevo entrenador de su primer equipo a Ronald Sarti, ex opuesto y ex DT de la Selección de Venezuela que condujo al país nada menos que a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El equipo uveteño, semifinalista de la Liga de Vóleibol Argentina en la temporada 2020/21, tiene por objetivo encarar un proceso ambicioso y por ese motivo fichó a un profesional cuyo perfil calza justo con las pretensiones del club.

Sarti llegará a tierras sanjuaninas en las próximas semanas y cuenta con una amplia trayectoria, tanto como jugador como entrenador. En este último rol es que logró llevar a la Selección de Venezuela a la cita máxima en Tokio, en una clasificación que no se daba desde hacía 12 años. Considerado uno de los DT de vóley más exitosos de su país, a nivel clubes cuenta con una experiencia previa en Argentina, al frente de Universitario de La Plata.

Por otro lado, en su carrera como jugador, en Argentina defendió los colores de Club de Amigos, Ferro y Hacoaj, como campeón de Liga con este último, en aquella temporada 1999/2000 que tuvo una histórica definición ante Olympikus de Azul, ponderada como una de las mejores finales de la historia del vóleibol argentino y en la que integró equipo con el sanjuanino Enrique Valle.

Además, jugó en Italia (en Gioia y en Napoli), en Israel (en Maccabi y Hapoel Ironi) y antes de retirarse en Estudiantes de La Plata tuvo un paso por Finlandia (Pielaveden Sampo).

De cara a la tercera aparición consecutiva de la institución en la máxima categoría nacional, el Presidente de la UVT, Carlos Quinteros, expresó: “Contratar a Ronald Sarti como DT es muy importante para nuestro club, ya que es un entrenador que tuvo una gran participación en los últimos Juegos Olímpicos y eso nos da la posibilidad de un juego diferente en la cancha, con otra mirada deportiva. Su experiencia, sin lugar a dudas, dejará una enseñanza no sólo en nuestra primera división, sino también en todas las categorías inferiores de la UVT, lo que significa además un esfuerzo muy grande a nivel deportivo, pero damos las gracias por la ayuda recibida de la Secretaría de Estado de Deportes quienes nos ayudan constantemente.”

